Semana clave para resolver si Diego París continúa tras las rejas o recupera la libertad

Minutos antes del mediodía del pasado 26 de abril, efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, irrumpieron en un departamento de Pedro León Gallo al 900. Antes de que pudiera ofrecer algún tipo de resistencia, redujeron a Diego París y le comunicaron que quedaba detenido, sospechado de haber abusado sexualmente -hasta ese momento- de cuatro mujeres. Mañana se cumple un mes del procedimiento y las denuncias en su contra se duplicaron.

París continúa privado de la libertad y debe desarrollarse una audiencia para resolver su situación procesal. La Fiscalía buscará que permanezca tras las rejas y su defensa insiste en su inocencia.

El organizador de eventos de 47 años se encuentra imputado por el supuesto delito de “abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una mujer; abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en contra de otras dos denunciantes y abuso sexual simple, en perjuicio de una adolescente, todo ello en concurso real de delitos”.

A esas primeras cuatro denuncias, aún deben sumarse las de otras jóvenes y mujeres, la de su propio hijo y la novia de éste, por lo que la fiscal del caso, Dra. Jésica Lucas, deberá ampliarle y agravar los cargos en su contra.

Tras la detención de París, debió haberse realizado una audiencia a los 15 días, para que la Fiscalía solicite allí la prórroga de la detención. De hecho, el pedido fue realizado, pero en el contexto de la feria extraordinaria del Poder Judicial, a causa del Covid-19, ésta no se pudo concretar hasta el momento.

Mañana se cumplirá un mes de la detención, en consecuencia, realizar esa audiencia pendiente no tendría sentido, por lo que directamente se llevaría a cabo una audiencia en la que la Dra. Lucas solicitará la prisión preventiva en contra de París, de forma tal que el sospechoso continúe detenido el tiempo que demande la investigación penal preparatoria.

Por su parte, el abogado defensor del organizador de eventos, Dr. Eduardo Javier Leiva, realizará los planteos correspondientes en busca de la libertad de su cliente, ya que sostiene aún que es inocente y que no hay elementos que lo incriminen.

Los planteos y argumentos de las partes se deberán exponer en una audiencia que podría llevarse a cabo esta semana. Allí, la fiscal podría dar a conocer los elementos de prueba y resultados de pericias, que se vienen desarrollando.

Cabe recordar que tras la detención de Diego París hace casi un mes, el sospechoso fue sometido a pericias psicológicas, además se procedió a la apertura de dispositivos electrónicos como computadoras, CD, celulares, pendrives, memorias y netbooks, en las cuales, como lo reveló EL LIBERAL en ediciones anteriores, habrían hallado fotografías de jóvenes o adolescentes desnudas y aparentemente dormidas.

Será un juez de Control y Garantías, el que tenga en sus manos la decisión de dictar la prisión preventiva en contra de Diego París, o de otorgarle algún beneficio que requiera su defensa.

La nuera asegura que se le “estremece” el cuerpo al recordar el acoso

“Dieguito” París y su novia, que llevan casi seis años en pareja, decidieron desde que se conoció la denuncia de la primera adolescente, “creerles y apoyar” a todas las víctimas.

El joven aseguró ante la Justicia que su padre le ocasionó daños psicológicos cuando él aún era un niño, pero su pareja, después de haberlo asimilado y sentirse preparada para poder hablar ante la fiscal, se animó a denunciar que ella sufrió diferentes situaciones de acoso durante los últimos cinco años.

Tras su denuncia ante la Justicia, la joven aceptó dialogar con EL LIBERAL y contó en primera persona todo lo que tuvo que soportar junto a su novio, el engaño del que habrían sido víctimas y la motivación a denunciarlo para poder comenzar a sanar internamente.

“Lo conocí cuando tenía 21 años y comencé mi relación con Dieguito, ellos no se frecuentaban mucho, lo conocí en ocasión de las fiestas de fin de año, en una reunión familiar de diciembre”, comenzó relatando la joven.

Diego París nunca habría convivido con su hijo. Por ese entonces, en el 2014, “Dieguito” vivía en la casa de sus abuelos.

“En un primer momento me inspiraba confianza, a mi me gustan los cómics, entonces hablábamos de eso. Es una persona que sabe mucho del tema”, continuó.

“Al pasar el tiempo, lo primero que empiezo a notar yo en cuanto a la relación con su hijo y con los padres, era que nunca tenía dinero para las cosas importantes como alquiler, impuestos, pero sí gastaba en viajes, revistas, muñecos, y les pedía dinero a ellos”, deslizó.

“Así comencé a entender por qué mi novio no tenía mucho contacto con él, salvo en fechas especiales”, acotó.

Propuestas

En cuanto al comienzo del acoso, afirmó: “Coincidimos en lo que eran convenciones de cómics y en la Feria del Libro, trabajábamos en el mismo stand, en el 2015, y él tenía su stand donde daba sus charlas de la Mujer Maravilla”.

“En esas oportunidades que yo empiezo a ir a las convenciones, él en todas las oportunidades me ofrecía disfrazarme de la Mujer Maravilla”, remarcó.

“Hoy yo lo pienso y se me estremece el cuerpo, me hace un ruido tremendo. Yo no aceptaba por vergüenza”, recordó.

“Él tenía el traje, siempre lo tenía a mano, me lo mostró. No sé si era prestado o era de él, pero cuando yo decía que no, había otras chicas que sí aceptaron”, sostuvo la joven.

Fotografías

Seguidamente reveló: “Recuerdo algo puntual y que por ello me animé a denunciar. En el 2017, en el preestreno de la película de la Mujer Maravilla, unos días antes, en una reunión familiar, me ofreció vestirme de la Mujer Maravilla, y me ofrece hacer unas fotos”.

“Le dije que no, porque me daba vergüenza, no quería, a mi me gusta el personaje; pero ahora lo veo y lo relaciono con todo por el lado de la perversión”, dijo angustiada.

“El insistía, pero yo le decía que no. Siguió así hasta el año pasado, que fue la última vez que intentó convencerme”, aseveró.

“Él sabía que a mí me gustaba el personaje, yo no lo veía mal porque era mi suegro y me daba la oportunidad de vestirme de un personaje que me gustaba, pero no lo hice por vergüenza, pero si yo le decía que sí, dónde iban a estar mis fotos, o si me decía de filmar una escena y me hacía algo”, se cuestiona aún con miedo.

“Nunca me propuso el cortometraje; creo que no llegó a hacerlo por el hijo. Al hablarlo con mi pareja, decidí denunciarlo”, explicó.

Acercamientos

“En uno de los preestrenos, también sentí una manera de acercarse a mí, de abrazarme, de mirarme fijo, que me ponía incomoda, me decía que algo me quedaba lindo, y una vez se lo dije a ‘Dieguito’, pero yo pensaba que tal vez era una sensación mía, y como que lo justificaba. Hoy me doy cuenta que no era yo”.

“Me afectó mucho psicológicamente, y sentí que lo tenía que hacer. Denunciarlo me costó mucho, porque lo veía como mi familia, tenía mucho o poco contacto con mi novio, pero yo siempre lo respeté, siempre lo estimé, hoy me doy cuenta de que él no tuvo ningún respeto por mí, me hizo daño, y estoy segura de que estaba dispuesto a hacerme mucho más daño, por eso su insistencia”.

“Sentí que era lo necesario para que yo pueda sanar, sentí un alivio al hacerlo (denunciar), tenía una mochila, y es muy difícil porque yo no quería aceptar que él también lo había intentado hacer conmigo”, afirmó.

Enfermedad

Algunas de las víctimas, aseguraron que Diego París les decía que luchaba contra un cáncer. Conocidos suyos, afirman que hace años que viene manifestando que está enfermo. A su familia se lo habría dicho el año pasado y habría sido motivo para pedirles dinero.

Si bien aún no hay confirmación formal por parte de la Justicia en base a estudios médicos, la enfermedad también sería parte de un engaño.

La joven afirmó que enterarse de que todo sería una farsa “significó mucho daño, no sé cómo describirlo”.

En el 2016, ella pasó por un delicado cuadro de salud. Tuvo que seguir un tratamiento y aún hoy continúa con diversos estudios complejos.

“Él sabía por todo lo que yo atravesaba y se hacía el interesado, preguntaba, y mentía sobre su enfermedad”.

“Sentí que jugó con nosotros, me di cuenta de que no siente nada, no siente empatía, remordimiento, culpa, no siente absolutamente nada”.

“El no es enfermo, es súper lúcido, sabe lo que hace y para mí le satisface el dolor ajeno”, aseguró.

“Para mí es un peligro, yo no lo quiero ver nunca más, lo único que quiero es que se haga justicia, que actúen como corresponde y que no salga nunca más”, concluyó.l