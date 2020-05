FÚNEBRES | 25 de mayo del 2020

25/05/2020 - 02:47 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/5/20

- Esteban Ventura Bravo (Frías)

- Luis Laudino Jiménez

- Clara Rita Valdez (La Banda)

- Josefa Felipa Paz (Laprida)

- Roberto Américo Cura

- Florinda Neonilda Luna de Campos

- Marcelina Villareal

DI SANTO, JORGE VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/20|. Su esposa María Bramajo, sus hijos Jorge y Nahira participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio El Zanjon. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLALJ, RAMÓN NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/20|. A dos meses de tu partida al reino de Dios, su familia lo recuerda y extraña a cada instante con inmenso cariño. Siempre permanecerás en nuestros corazones y desde donde te encuentres, nos iluminarás, acompañarás, cuidarás y guiarás en nuestro diario vivir. Elevamos oraciones en tu querida memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin.

LUNA, DARDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/20|. Su esposa Roxana Bergeot, sus hijos Carlos, Maria,su hermano Ricardo Luna, sus sobrinos Fernando, Pablo, Leandro, cuñada Maria Teresa Gordillo, sus tias, flia. Acosta y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

CÁCERES, FRANCISCO DEL VALLE Comisario (R) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/20|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi vivirá para siempre". Su esposa Luisa, su hijo Alejandro y su nieto Tomás, agradecemos a sus familiares, amigos, vecinos que nos acompañaron en esta gran pérdida, al cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Su esposa e hijos, sus padres, hermanos y demás familiares lo recuerdan con mucho cariño a un año de su partida. El vacío que dejaste en nuestros corazones es imposible de llenar. Fuiste esposo, hijo, padre ejemplar y tu ausencia duele cada día. Que la Santísima Virgen te cobije en su regazo y nos de consuelo y fuerza a los que quedamos. Rogamos oraciones en su memoria.

POIDOMANI DE BORSELLINO, JOSEFA (q.e.p.d) Falleció el 25/5/16|. Mami, que el Señor y San Martín de Porres, el santo al que tú fuiste fiel y devota, te tengan a su lado. Te quiero y te seguiré queriendo y siempre estarás presente en mi corazón. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijas Irene, Susana y Silvia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse el cuarto año de su fallecimiento. Rogamos una oración a su memoria.

SORIA, SALVADOR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/15|. Padre hace 5 años de tu ausencia física, pero siempre estás presente en mi recuerdo las charlas, anécdotas que compartimos. Tu don de gente de bien, trabajador incansable y de tantos consejos. Hoy te recuerdo con una sencilla y profunda oración. Que descanses en paz y guies mis pasos.

AGUIRRE, LILA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/20|. Su hermana Marta, su cuñado José, sus sobrinos Ariel, José, Andrea, Fani, Mari, Nora Jorge, sobrinos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/20|. Su padre Roque, su esposa Lorena, sus hijos Benja, Tuti, Román, sus hermanos, sobrinos, tíos, primos, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio El Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

GIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 23/5/20|. Su padre Manuel Giménez, sus hermanos, esposa, hijos, nietos, sobrinos y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MASTROIACOVO, JOSÉ FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/20|. Pepe serás recordado siempre por toda nuestra familia de toda la vida descansa en paz. Tus amigos de siempre Alberto, Laureta, Chiquito y Rosa. Tus sobrinas del corazón. Carolina Perla, Miry y Alejandra y sus respectivas familias. Acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor.

MASTROIACOVO, JOSÉ FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/20|. Me uno en el dolor de mis queridos amigos de la infancia por la pérdida de su querido padre y le pido al Señor y nuestra Madre de Loreto que colme de paz y resignación cristiana. Carolina Bravo y familia.

MASTROIACOVO, JOSÉ FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/20|. Tus sobrinos que te aman, Pillin, Neky y tu ahijado Rody y sus respectivas flias., participan con profundo dolor tu fallecimiento y ruegan una oración a tu querida memoria. ¡Qué brille para vos la luz que no tiene fin!!!

MASTROIACOVO, JOSÉ FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/20|. Pepe serás recordado siempre por toda nuestra familia de toda la vida descansa en paz. Tus amigos de siempre Alberto, Laureta, Chiquito y Rosa. Tus sobrinas del corazón. Carolina Perla, Miry y Alejandra y sus respectivas familias. Acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor.

MASTROIACOVO, JOSÉ FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/20|. Me uno en el dolor de mis queridos amigos de la infancia por la perdida de su querido padre y le pido al Señor y nuestra Madre de Loreto que colme de paz y resignación cristiana. Carolina Bravo y familia.

LEDESMA, OSMAR RAÚL (Palito) (q.e.p.d) 25/5/12|. Hoy y por siempre estarás en nuestro corazón. Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas y cuántos consejos tenemos presentes en nuestro diario vivir. Tu hombría de bien, tu solidaridad, tu conducta profesional lo llevamos como estandarte y ejemplo de vida. Querido Palito descansa en paz. Tu esposa Pocha, tus hijos Silvina, Mariela, Sonia, Beto y tu querida nieta Morenita elevan una oración en tu memoria.

LÓPEZ, CARLOS RODOLFO (Bala) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/20|. ¿Cumpa... todo bien?, todo bien cumpa, quién iba a pensar que fuera el último saludo. Nueve días ya cumpa de tu partida y, te cuento que todavía no puedo creer, cuesta, y mucho que físicamente no estés, nos dejaste con el corazón destrozado, ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste tanto dolor?, pasan los días y te juro que pensé que lo iba a entender mejor, pero ¡no! Cada vez entiendo menos es que no diste oportunidad de decir ni siquiera hasta luego. Yo sé que desde donde estés nos vas a iluminar y guiar, pero era muy temprano para que te vayas, ¿y los sueños, los proyectos y promesas? Ojalá no queden inconclusas, dame una señal cumpa decime que todo va estar bien, sé que estás con Dios, otro lugar no merecías de eso estoy seguro. Jamás me dijiste no puedo, te pido este favor cuando puedas date una vuelta por mis sueños así nos damos un abrazo y ya que estás con Dios, pregúntale y cuéntame porque te llevo. Jamás te olvidaré. Tu compadre Iti Sequeira y familia ruegan oraciones en su querida memoria.