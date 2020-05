Médicos hicieron una caravana masiva en protesta por la imputación de dos colegas

25/05/2020 - 20:48 País

Esta tarde se realizó una numerosa caravana de profesionales de la medicina por las calles del centro de la ciudad de Córdoba, en rechazo a las imputaciones a dos médicos de un geriátrico de la localidad de Saldán donde hubo 65 casos de coronavirus, de los cuales 11 mayores murieron desde el 10 de abril pasado.

La protesta fue autoconvocada por los médicos de la provincia y respaldada por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y Médicos Unidos en “solidaridad” con los médicos Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lazaro de la Residencia Geriátrica Santa Lucía, de la localidad de Saldán, quienes fueron imputados por el delito de ‘propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, agravado por el resultado de enfermedad y muerte’.

Los médicos rechazaron las imputaciones, promovidas el pasado viernes por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), y esta tarde trasladaron la protesta con caravanas de vehículos que tuvo punto de partida en la plaza Colón, del barrio Alberdi, y recorrió las calles céntricas y finalizó en la zona de Tribunales.

“No somos héroes ni asesinos, somos médicos. No nos formamos para causar daños. Somos médicos no criminales. No somos responsables de esta pandemia”, rezaban algunos de los carteles que portaron a su paso mientras recibían la adhesión de mucha gente que salió de sus domicilios a manifestarles su “apoyo y solidaridad” a los profesionales de la salud.

La movilización se realizó sin incidentes, cumpliendo los protocolos, como el uso de barbijos y respetando la distancia entre automóviles.

Desde el Consejo Médico de Córdoba, mediante un comunicado, manifestaron rechazo a las imputaciones al sostener que “criminalizar la profesión no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad. La mínima razón nos lleva a estigmatizar a los profesionales comprometidos en salvar vidas y no en delinquir. Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos", remarcó.

Protestas similares se realizaron en las ciudades de Alta Gracia, Río Cuarto, Villa Carlos Paz y Villa María.