VIDEO: el increíble baile familiar que se ganó el corazón de las redes sociales

26/05/2020 - 20:07 Mundo Web

Mientras parte del mundo festeja hoy el Eid-ul-Fitr, es decir, el fin del Ramadán, una familia de Malasia está ganando corazones en Twitter con un video de felicitación por tal motivo, informó la cadena NDTV.

Rápidamente viral, el video muestra a los miembros de la familia bailando al unísono con la exitosa canción 'Think About Things', de Dadi Freyr.

Adam Imanullah, usuario de Twitter y artista musical, publicó este domingo las imágenes en movimiento de su familia: su hermana y sus padres subiendo y bajando en coordinación perfecta al ritmo de la canción.

Salam Aidilfitri from my family to yours! pic.twitter.com/0cp9pO2dIf