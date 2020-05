Lopilato y Furriel develarán secretos en “La Corazonada”

26/05/2020 - 20:44 Pura Vida

Los actores Luisana Lopilato y Joaquín Furriel, protagonistas de “La Corazonada”, primer filme argentino producido por Netflix que mañana se estrenará por esa plataforma, coincidieron en señalar que “los tiempos están cambiando y es tan importante que un filme se estrene en salas como en una plataforma de streaming que la ofrece en 190 países”.

“Para nosotros como actores saber que la película se estrenará en 190 países al mismo tiempo y que más allá de todo lo que está pasando en este momento nos podamos juntar a tal hora y verla todos al mismo tiempo es una muestra de que la tecnología hace que los tiempos se acorten”, comentó Lopilato.

“La Corazonada”, dirigido por Alejandro Montiel, sitúa a la agente policial Manuela Pelari “Pipa” (Lopilato) en un crimen que guarda muchas similitudes con el de Solange Grabenheimer, que apareció asesinada en enero de 2007 y por el que fue acusada su amiga Lucila Frend, quien fue absuelta en un juicio oral y público en los Tribunales de San Isidro.

Lopilato es una joven policía que está dando su primeros pasos como investigadora, y que junto con Francisco Juanez (Furriel), un controversial inspector de Homicidios, tendrá que resolver el violento asesinato de una chica de 19 años que tiene como principal sospechosa a la mejor amiga de la víctima.

¿Qué tipo de expectativa hay cuando el estreno de la película se da por streaming? ¿Hay que acostumbrarse o es lo mismo que si fuera en salas de cine?

Lopilato: Creo que es diferente porque esto del coronavirus que está pasando mundialmente te separa de estas cosas que existen cuando estás por estrenar una película. No podés estar cerca de tus amigos y tu familia, de invitarlos a la premiere y eso que te perdés con la gente con la que hiciste la película. Son cosas lindas y momentos que hacen a un filme y eso se pierde un poco.

Furriel: Coincido en relación a que los hechos del confinamiento no da otra opción que estrenarla así, como otras películas que se hubieran estrenado y tuvieron que demorar sus fechas de estreno.

¿Cómo se sienten haciendo personajes que se pueden definir, como oscuros?

Furriel: Son personajes que están en el género y funcionan muy bien. Son los típicos héroes rotos, que tienen una especie de heroicidad bastante polémica por momentos. Pero bueno, no son personajes que sentís un rechazo o algo, sino que te hacen entrar en contradicciones porque no llegás a conocer del todo cuáles son las intenciones. Ese es el género también: el enigma, el misterio, lo que los personajes no dicen.

Lopilato: En “La Corazonada” tuve la posibilidad de trabajar con un coach y eso me ayudó un montón. Me dio la seguridad de poder ir al set relajada y en paz sabiendo que sabía a la perfección la letra y podía poner la energía en otras cosas, como dónde me iba a parar y cómo iba a agarrar lo que iba a agarrar. Es difícil porque la gente me tiene muy relacionada con “Casados con hijos” y salir de ahí es un conjunto de muchas cosas. Como actriz necesito cambiar vestuario, cambiar de look, porque la cara es la misma pero hay que buscarle cositas al personaje, cómo camina y cómo es, para diferenciarlo bien de lo que es Luisana y lo que es Paola Argento.