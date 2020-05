Maxi Pardo, un cantante que apuesta al amor

26/05/2020 - 20:47 Pura Vida

A pesar de la inactividad general, consecuencia de la pandemia que nos afecta, el cantante y compositor Maxi Pardo sigue apostando a la música y lanza su nuevo disco “Ciudadano del Viento”, postulado para los Premios Gardel 2020 como Mejor Álbum Artista Melódico Romántico. En el track list encontraremos once canciones, como el éxito ‘Ahora mismo’ que interpreta a dueto con Cristian Castro.

Pardo, que viene de un gran 2019, agotando doce funciones en el teatro Sony con su ciclo “Una cita con el amor”, recibió a grandes referentes de la música.

Y como si todo esto no alcanzara, la pandemia lo encuentra en su nueva faceta de entrevistador: todas las semanas, Pardo tiene un mano a mano con colegas en el programa “Con amigos así”, por Kzo. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , Maxi habló de su exitoso ciclo y de la importancia que tiene para él cantarle al amor.

¿Qué te has propuesto con “Una cita con el amor”?

Es un ciclo en donde yo hago un homenaje a las canciones de amor. No solamente canto mis canciones de amor sino también apuesto a revitalizar el formato del amor que siento que hoy en el mundo está olvidado. Hoy se dedican a hacer mucha música urbana, a la que respeto muchísimo porque soy consumidor, pero hay muchísima gente que quiere escuchar canciones de amor, baladas. Yo no solamente estoy cantando mis canciones sino también invitando a grandes cantantes de la música argentina en el ambiente romántico.

Pasaron por tu ciclo JAF, Cristian Castro, “Banana” Pueyrredón y Nahuel Pennisi. ¿Cuánto revitaliza la obra de estos autores el objetivo de tu espacio?

Es un lugar en donde los artistas nos unimos para cantar canciones románticas. Yo veo que después de cada show la gente se va contenta. Tratamos de generar un ambiente ameno, disfrutar. A “Una cita con el amor” lo hicimos en el Teatro Sony y tiene el formato de cena show. Apostamos a que la gente se vaya con una alegría y con una esperanza.

¿Cómo te sientes al ver que tienes una gran devolución de la gente tanto con este ciclo como también con tus conciertos en otros escenarios?

Es muy gratificante. Soy un artista que vengo trabajando desde hace muchos años. Que la gente se pueda ir contenta me da mucha felicidad. Me siento pleno al ver que la gente disfruta de mis canciones y acompaña, desde siempre, mi carrera.

“Hay que luchar contra varios molinos de viento ”

En estos tiempos en donde el amor, como vos lo dijiste, está olvidado en el mundo, ¿aquellos que hoy siguen apostando a este sentimiento son como El Quijote?

Sin dudas que es así. Hay que luchar contra varios molinos de viento para que la canción romántica siga en pie. Mi idea es defender un formato en donde el amor sea el protagonista. Hablar de amor hoy no está más de moda. Yo estoy convencido de que el amor es lo que nos va a salvar. Cuando le pongo amor a las cosas, siempre me traen buenos resultados. Trato de reflejar en mis canciones lo que yo siento con respeto a este tema.

¿Sientes que esa militancia por el amor ha hecho de que muchos artistas te pidieran que compusieras canciones exclusivamente para ellos?

Yo creo que eso va por otro lado. Yo soy compositor de oficio, pero, obviamente, tener esa conexión con ciertas cosas, por ahí a la hora de inspirarme, me suma.

¿Cómo has vivido que tus canciones hayan sido interpretadas por Luciano Pereyra, Los Tekis, So ledad y Cristian Castro, por ejemplo, la interpreten a su manera?

Tengo un agradecimiento inmenso por esto y también un orgullo de saber que artistas como los que me nombraste, de los que soy fans, hayan escogido mis creaciones para interpretarlas. Es una sensación muy linda y emocionante.

¿Qué representó que hayas estado como artista soporte de Brian Adams y de Ricardo Arjona?

De ambos también soy fans. De chiquito, tengo todos los discos de Brian Adams. Lo mismo me pasó con Arjona. Pasé toda mi vida escuchando a Ricardo (por Arjona). Estoy agradecido de que él me haya abierto tantas puertas y me haya dejado subir a tantos escenarios con él. Son bondades muy grandes que te llegan.

¿Cuáles de tus canciones te reflejan en cuerpo y alma?

“Sólo te pido”, “Donde estés” y “Tu camino”.