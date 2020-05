El bandeño Matías García se consagró campeón en Malta y jugará la Champions

27/05/2020 - 00:48 Deportivo

La Premier League de Malta dio por finalizado su torneo, con seis fechas de anticipación, a raíz de la pandemia de coronavirus. De esta forma, se decretó campeón al Floriana FC, que cortó una sequía de 27 años y se clasificó para disputar la próxima edición de la Champions League de Europa.

Esta noticia no tendría demasiada relevancia en nuestra provincia. Pero justamente adquiere trascendencia por la presencia en Floriana de un jugador santiagueño: Matías García.

El volante central de 23 años, oriundo de La Banda, se dio el gran gusto de gritar campeón y, por si fuera poco, tendrá la posibilidad de jugar en el certamen de mayor jerarquía del “Viejo Continente”.

“Estoy muy contento, ser campeón es algo que soñaba desde chico. Y ahora no solamente se dio eso sino que además clasificamos para una copa internacional. Realmente todavía no caigo. Siento una alegría inmensa y todo esto se lo debo a mi familia porque sin ellos, que siempre me apoyan en todo momento, no hubiera sido posible. Siempre voy a recalcar que mi felicidad es la felicidad de ellos”, dijo Matías en diálogo con EL LIBERAL .

“Al torneo le quedaban seis fechas, pero no se pudo seguir jugando por el tema del virus. Creo que somos los merecidos campeones porque siempre fuimos los punteros del torneo, además tenemos la valla menos vencida, la mayor cantidad de goles a favor y también al goleador del campeonato”, agregó.

Travesía

Matías comenzó de pequeño en la escuelita de fútbol del club Sarmiento de La Banda. Allí hizo parte de las inferiores y, a los 14 años, se fue a Belgrano de Córdoba.

“Las personas que más me ayudaron fuero Pinino Ruiz, Felipe Giménez, ‘Pico’ y Marcelo Albarracín, y ‘Bombo’ López”, menciona sobre los formadores que tuvo en el Profe.

“La posibilidad de venir a Malta se dio a través de mi representante que se llama Ciro Palermo. Yo estaba en Belgrano y alternaba entre el plantel de la reserva y la primera. Cuando llegó Madelón me dijeron que no me iban a tener en cuenta, ahí fue que mi representante me llamó y me contó de la posibilidad de ir a Malta, al club Senglea”, recordó sobre su llegada al país europeo que se independizó en 1964.

“En Senglea estuve dos temporadas, tuve un buen desempeño y eso me abrió las puertas para jugar en Floriana. Desde que llegué a este club, me di cuenta que estaba la presión de ganar siempre, me lo recalcaban a cada momento”, agregó.

El bandeño se encontró con nuevas costumbres en Malta. “Recuerdo que cuando llegué, los dirigentes de Senglea me fueron a buscar al aeropuerto y me llevaron a un restaurante. Comimos fideos con caracoles, para ellos es algo normal. Yo extraño mucho mi pago, sobre todo un buen asado argentino los domingos en familia”, añoró.

Por último, contó cómo sobrellevan la pandemia en Malta. “El Gobierno actuó rápido cerrando el Aeropuerto, por eso hoy Malta es uno de los países con menos infectados. Hasta hace un mes, solamente se podía salir para comprar en el supermercado y de a dos personas. Ahora ya permiten salir grupos de seis. Por suerte la estoy sobrellevando bastante bien”, concluyó el volante bandeño.