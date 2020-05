Crecen las consultas médicas online: qué dicen los profesionales sobre la modalidad

27/05/2020 - 01:47 Santiago

El aislamiento obligatorio por la circulación mundial de coronavirus ha obligado a la modificación de la mayoría de los hábitos sociales, incluso cuando se piensa en una consulta médica ya sea de rutina o por algún cuadro complejo.

Ante la imposibilidad de cumplir ciertos pendientes de forma presencial, muchas de esas prácticas se volcaron al modo virtual, y ahora se ha convertido en casi una costumbre el control de rutina y el monitoreo de tratamientos a través de una pantalla.

Algunos médicos destacan los beneficios de la tecnología, que permite en la actualidad mantener el contacto con el paciente en medio de la pandemia; pero otros advierten sobre la importancia y la necesidad del contacto físico con el enfermo, sobre todo en casos de complejidad.

En Santiago del Estero, los médicos debieron adaptarse a esta modalidad, y a más de dos meses de la implementación, cuentan cómo viven la experiencia.

“Durante el periodo de pandemia, por las restricciones para circular y sobre todo por el temor de los papás de que sus niños se contagien, se notó una marcada disminución de las consultas pediátricas. En esta circunstancia, queda claro que los niños siguen necesitando atención médica, para sus controles de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo para restituir la salud cuando los pequeños enferman. La consulta médica oportuna, evita las complicaciones y sobre todo la temida ‘automedicación’. Debemos recordar que dos cuadros, pese a tener síntomas parecidos, pueden tener una causa distinta y necesitar un tratamiento acorde”, indica el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra.

Y sigue: “Muchos papás, ante esta situación, para no sacar a los niños de sus hogares, optan por realizar consultas a sus médicos a través de una llamada telefónica, un mensaje de texto o un WhatsApp. Si bien el profesional de salud puede orientar a los preocupados papás sobre cómo solucionar una situación de urgencia, (bajar la fiebre, curar una herida, controlar vómitos) generalmente será necesario una consulta posterior para determinar el origen de la patología y su tratamiento definitivo. Ninguna foto de celular, por más clara que sea, o descripción de síntomas por parte de una mamá, pueden reemplazar un adecuado examen físico realizado por un médico sobre el paciente”.

Finalmente Muratore advierte: “Si se toman y respetan todas las medidas de higiene y distanciamiento, no tendría que haber ningún problema para que los niños puedan llegar a la consulta médica y recibir la atención que necesitan”.

Por su parte, la Dra. Norma Anzani de Rojas explica que “en este tiempo de pandemia por el Covid-19, es muy útil la comunicación vía WhatsApp o telefónica con los pacientes”.

“Sirve para hacer un tamizaje de las consultas, que por lo general son de casos frecuentes en la salud de los niños. Muchas veces están acompañadas por fotografías o también pueden realizarse si el profesional lo requiere por videollamada. Esto sería útil para determinar un turno para una consulta personal si el caso lo amerita. En este momento las consultas sólo se realizan por turnos otorgados por el profesional o personal autorizado para ello”, sostiene.

Recomendación

La médica pediatra agrega que “los controles mínimos deben realizarse en todo niño sano; por supuesto con turnos previos. Asimismo hay que dar cumplimiento al esquema de vacunación; más aun en este contexto de pandemia”.

Finalmente, sentencia: “Un niño que no es controlado médicamente, se expone a la posibilidad de no detectar en él falencias nutricionales, sensoriales o del desarrollo psicomotor, además de enfermedades crónicas no contagiosas como hipertensión arterial, diabetes o síndromes metabólicos evitables en la infancia. Sin embargo es útil recalcar que debe acudir con turnos y a las salas de Atención Primaria de Salud”.

“La consulta virtual tiene un importante valor”

“En la pediatría, la relación que tienen los papás con los médicos es muy cercana desde siempre, tanto sea por teléfono, o cualquier otro medio virtual. Es habitual que se tenga un contacto estrecho por cualquier cuadro, pero creo que hoy en día, con lo que se dispone de medios digitales es muy importante todos los datos que uno puede transferir. El padre puede mostrar imágenes o filmaciones de las distintas lesiones que puede tener un niño, cómo se encuentra en estado general y demás, nosotros como profesionales podemos valorar si lo que tiene el niño es de gravedad o puede esperar hasta una consulta programada. Es ahí en donde mayor valor tiene”, expresa el Dr. José Stenberg, médico cardiólogo.

“En dermatología, la asistencia online se dificulta ya que es necesario valorar la sensibilidad de la piel y la textura”

Las consultas no presenciales (online) se disponen al alcance de los pacientes durante esta emergencia sanitaria para así cuidar la seguridad de los mismos.

‘En esta especialidad -dermatología clínica - se dificulta, ya que es sumamente necesario valorar la sensibilidad de la piel, la temperatura, textura, entre otros aspectos’, sostiene la Dra. Belén Avendaño, médica dermatóloga santiagueña.

‘Además hay algunas lesiones (por ejemplo lunares) que deben ser observados a través de un dermatoscopio, que es una herramienta similar a una lupa, lo cual en el momento que un paciente envía una fotografía, se complica evaluar a través de ella. Incluso a veces es necesario realizar una biopsia, y por tanto se necesita el contacto físico con el paciente’, remarca.

En este contexto es que la especialista ‘no recomienda las consultas online en esta especialidad, pero cabe destacar que en estos tiempos de emergencia sanitaria es la modalidad más conveniente en casos excepcionales, sobre todo para pacientes de riesgo. Por ello, aconsejo a los pacientes asistir a la consulta presencial con las correspondientes medidas de seguridad para un correcto diagnóstico’.

Finalmente remarca que ‘la mayoría de las instituciones presenta normas de bioseguridad según las recomendaciones vigentes para recibir a los pacientes con turnos programados”.