Susana Giménez criticó a la Argentina y Alberto Fernández por seguir con la cuarentena

Susana Giménez quedó en el ojo de la tormenta tras haberse conocido su viaje a Uruguay en medio de la cuarentena social obligatoria. La “Diva de los teléfonos” contaba con los permisos correspodientes, pero su decisión generó una ola de posiciones encontradas y anoche realizó nuevas declaraciones al programa de televisión ‘Animales Sueltos’, que alimentaron más la polémica, realizó una dura crítica a la situación social y política del país.

“No soy peronista, lo dije mil veces. De Alberto (Fernández) me gustó como era en el trato, afable, paternal, nada gritón, ni te apuntaba con el dedo. Actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora supongo”, dijo Susana.

Asimismo, el conductor le preguntó si se acordaba en qué momento se complicó la Argentina. “No sé. Era un país maravilloso, nuestros abuelos venían de España, Irlanda, Francia... Eran trabajadores, a ninguno se le ocurría pedir ‘a mí me tienen que comprar una casa’. El Gobierno no te daba nada y hacía muy bien. Vivían en departamentos con agua, con baños, era distinto, existía la cultura del trabajo. Hasta que no hagamos eso es muy difícil salir”, consideró.

Y siguió profundizando: “El populismo es muy peligroso. El otro día cuando vi la fila para comprar huevos, una señora que fue a las 4 y media de la mañana para comprar huevos, vi a Venezuela. Laburé muchísimo allá, era el país más rico de Sudamérica. Tengo terror de que nos quieran convertir en eso”.