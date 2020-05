VIDEO | Tensa pelea entre Cristina Pérez y Sergio Berni por la cuarentena

27/05/2020 - 11:13 País

La periodista Cristina Pérez mantuvo un fuerte cruce con el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni durante una transmisión en vivo en Telefe desde Villa Azul, una localidad bonaerense azotada por el coronavirus.

Todo comenzó cuando la periodista dijo que era estigmatizante encerrar a la gente, “mientras se busca liberar a los presos” para no exponerlos.

Molesto con la pregunta, Berni respondió tajante: “Creo que no hay que ir por ahí. Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias, hay que tener respeto por quien le habla y por todos aquellos que están trabajando como policías no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco ven a sus hijos hace 45 días. No hay que buscarle el pelo al huevo”.

Sin embargo, Pérez no se echó para atrás y respondió: “Ministro, usted aludió a mí personalmente. No tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta, ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, así que si me contesta no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto”.

Finalmente, Berni intentó disculparse y defendió el aislamiento: “Yo le estoy contando la realidad que estamos pasando, no solamente los que están en el barrio sino los que estamos acá trabajando. No es que alguien se levantó de manera caprichosa una mañana y dijo ‘de acá no sale nadie’. Es el producto de un análisis epidemiológico y la responsabilidad de un montón de gente que está trabajando para que esta pandemia haga el menor daño posible”.