¿Cómo será el cobro del refuerzo del IFE en junio?

27/05/2020 - 19:12 Economía

A punto de iniciar un nuevo mes en el que no solo se otorgará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sino también un refuerzo del mismo, te contamos cómo acceder al beneficio y qué ocurre con aquellos que todavía no obtuvieron una respuesta positiva.

Días pasados la titular de la Anses, Fernanda Raverta, confirmó que un refuerzo del ILE se empezará a pagar en junio. Aunque el monto en esta segunda oportunidad todavía no fue definido, se supo que sería también de 10 mil pesos al igual que Ingreso Familiar.

El organismo previsional anunciará en los próximos días cuando se empezará a pagar este refuerzo, que en principio está previsto para después del 3 de junio, cuando se termina de pagar la primera ronda del IFE.

El universo de beneficiarios, originalmente estimado en 3,6 millones de hogares, creció hasta acercarse a los 8,3 millones y podría superar esta cifra en las próximas jornadas.

La Anses, mientras tanto, revisa los casos de quienes hasta el 21 de mayo pidieron revisar sus situaciones a través de la página web de la entidad. Cerca de medio millón de potenciales beneficiarios que fueron rechazados para cobrar el IFE presentaron enmiendas a su documentación personal (un caso típico es el de una pareja separada que no actualizó los datos de domicilio, ya que el bono se otorga a hogares y no a personas).

¿Quiénes pueden acceder a este nuevo bono del IFE?

Este beneficio está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Para obtenerlo, los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.

El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

¿Hay que anotarse nuevamente para cobrar el refuerzo del IFE?

Raverta, adelantó que "el universo de personas que podrá cobrarlo ya está definido y no habrá una reapertura de inscripciones".

Para saber fecha de cobro del IFE deberás ingresar a Mi Anses

También se podrá hacer por medio del canal de Atención Virtual de Anses que reciben consultas todos los días de 0 a 20 hs. Para más información, hacé click aquí

Quedan por cobrar la primera tanda del IFE por la Red Link:

DNI terminado en 7: 27 y 28 de mayo

DNI terminado en 8: 29 de mayo y 1 de junio

DNI terminado en 9: 2 y 3 de junio

Quedan por cobrar en Correo Argentino, primera tanda:

Quedan por cobrar:

27 de mayo: DNI terminado en 7 y a su vez apellidos que comienzan de la A a la L.

28 de mayo: DNI terminado en 7 y a su vez apellidos que comienzan de la M a la Z.

29 de mayo: DNI terminado en 8 y a su vez apellidos que comienzan de la A a la L.

1 de junio de mayo: DNI terminado en 8 y a su vez apellidos que comienzan de la M a la Z.

2 de junioI terminado en 9 y a su vez apellidos que comienzan de la A a la L.

3 de junio: DNI terminado en 9 y a su vez apellidos que comienzan de la M a la Z.