FÚNEBRES | 28 de mayo del 2020

Sepelios Participaciones

BAUZA. HERNÁN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/20|. Sus padres Rosa del Carmen Ledesma y Carlos Ramón Bauza, sus y hermanos Javier y Sebastián, hnas. políticas Judith y Mariana, sobrinos y demás familiarfes participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

GARCÍA, JERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Participan con gran pesar. Sus sobrinos Florencio Burgos y flia. Rodolfo Uequín y flia. Karina Uequín y flia. Rodi Uequín y flia. Y Jorge Emilio. Que Dios te conceda la paz y que brille la luz que no tiene fin.

GEREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Su esposa María Lastra Castillo, sus hijos Cristina, Blanca, Juan, Hugo, Oscar, Mónica, María, Raúl, Luis y Roger, nietos, bisnietos, y tataranietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, PEDRO (Violín) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Su nieto Santiago Eduardo Ruiz Gerez, su esposa Paola y sus hijos Mauricio, Santiago y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, PEDRO (Violín) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Su nieto Darío Ricardo Ruiz Gerez, su esposa Lorena y sus hijos Darío, Nicolás y Melani participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, PEDRO (Violín) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su nieta María Juliana Ruiz Gerez, su esposo Fabián y su hijo Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados, subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento de su socio, sus restos fueron iinhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, RENÉ NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/20|. Su esposa: Reina Ibarra, su hijo: Carlos Gerez, su hija pol.: Valena Mansilla y sus nietos: Mauricio y Martina Gerez, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, LUIS LAUDINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/20|. Su esposa Mabel Sandoval, sus hijos Fabián, Diego, Pablo y Walter, sus hijas políticas Soledad y Belén y su nieta Martina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Su esposa, hijos, su madre, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus compañeros de secundaria colegio Absalón Rojas promo 82, participan con honda pena su partida. Elevan oraciones en su memoria.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Tus hermanos de la vida Ely y Mario Cejas; Marta y Marcelo Maldonado; Nancy y Federico Hamann; Silvia y Enrique Valdemarca; y Marita Amestegui, acompañamos a María Elena Salto y sus hijos Joaquín y Enrique por tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones por su alma.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Tus amigos: Enrique Valdemarca y Silvia Von Zeilau de Valdemarca; María Guadalupe y Agustina Valdemarca acompañan a María Elena, Enrique y Joaquín en tan difícil momento. Elevamos oraciones por su alma y el consuelo a su familia.

LÓPEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Sus hijos: María Elena, Verónica, Vanesa, Soledad, David, Laura y Cecilia, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. del Zanjón. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOLTRASIO DE RAMOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/20 en la ciudad de Córdoba|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastian y flia., participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Ana. Rogamos oración en su memoria.

SABASTA, PEDRO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. Su hijo Pedro S. Sabasta ( h ), su nieta Natalia Sabasta participan su fallecimiento.

SABASTA, PEDRO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. Su hijo Marcelo O. Sabasta, su nuera María Angélica Agüero, sus nietos Sebastián, Santiago y Agostina participan su fallecimiento.

VERÁ DE BRAVO, RAMONA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. Hermanos en Cristo de la Catequesis familiar Catedral Basílica eleva oración en su memoria, ruega por el eterno descanso de su alma y fortaleza para su familia.

VERÁ DE BRAVO, RAMONA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. Ybana Serrano de Ise, amiga y compañera en el servicio al Señor, ruega por el eterno descanso de su alma.

VERÁ DE BRAVO, RAMONA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. María Isabel Díaz, amiga y compañera en el servicio al Señor, ruega por el eterno descanso de su alma.

VERÁ DE BRAVO, RAMONA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. Celia Salvatierra, hermana en Cristo y compañera en el servicio al Señor, ruega por el eterno descanso de su alma.

VERÁ DE BRAVO, RAMONA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. Padres y niños de la Catequesis familiar Catedral Basílica, oran y ruegan por el eterno descanso de su alma y consuelo para su familia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ARDILES, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/16|. Hoy se cumplen 4 años de tu partida al reino celestial. Tus padres Anita y José y tus hermanos siempre te recuerdan con el cariño de siempre. Nunca te olvidaremos.

VALLEJO, JUAN SIMÓN - VALLEJO DE FLORES, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Fallecieron el 28/5/19 - 20/4/20|. Sus hermanas María, Margarita y Josefina Vallejo y sus respectivas familias elevan una oración en la memoria de Juan Simón al cumplirse 1 año de su partida y de Blanca Nieves al cumplirse 1 mes y 7 días de sus partidas al reino celestial.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/20|. Olga Filipuzzi, Rosita y Pedro Brué, Patricia Bucci y María Celeste Suárez Brué participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

IBÁÑEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/20|. La comunidad educativa de la escuela Nº 12 Benjamín Lavaisse y del Jardin de Infantes Nº 272/12 Mininos, acompañan a la docente de 3er grado seño Adriana Ibáñez en este dificil trance por la partida de su Sr. padre al reino celestial. Que Dios brinde resignación a toda la familia y reciba a don José en un lugar de privilegio.

IBARRA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Su esposa Marcela Soria, hijos René, Carlos, Eduardo, Cristian, José, Mario y sus respectivas familias participan su fallec. Sus restos serán inhumados en hs de la mañana en el cement. Local casa de duelo. A. Chazarreta Bº Fonavi-Tintina. Serv. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.