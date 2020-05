“Me siento cómodo y reconocido en la labor de asistente”

28/05/2020 - 00:20 Deportivo

Edgardo “Lato” Santillán vivió ayer una jornada intensa en lo emocional, luego de ser entrevistado en vivo por la cuenta de Instagram de la Asociación Atlética Quimsa.

“No soy de mucho hablar, pero me he sentido cómodo, contento por el cariño recibido y porque sentí que valoran mi trabajo”, le comentó a EL LIBERAL tras la entrevista con Federico Pérez Carletti.

“Lato” fue asistente de Daniel Jaule, Carlos Romano, Oscar “Huevo” Sánchez, Néstor “Che” García y Silvio Santander, mientras que en la actualidad trabaja con Sebastián González.

Consultado acerca de si tiene la ambición de ser entrenador principal de Liga Nacional, respondió: “A mí me gustaría volcar todo lo que uno va aprendiendo en un club, en un proceso largo. Por ahí me pasa, tengo el deseo, pero yo sé que cuando a uno se le mete en la cabeza dirigir, tengo que dar un paso al costado como asistente, porque creo que el entrenador jefe no se va a sentir cómodo. Soy muy respetuoso en eso. Hoy me siento muy cómodo y reconocido en esta función. Me quiero afianzar. Por ahora, dirigir, no”.

Sin embargo, el entrenador santiagueño ya tiene experiencia en Liga Nacional. “Fue un playoffs con Regatas. Ganamos aquí y fuimos a jugar el segundo partido en Corrientes. Faltando 1 minuto, doble técnica a Seba y quedé a dirigir el equipo. Empatamos en tiempo regular, ganamos en suplementario y pasamos al Final Four del Súper 20. Tantos años en el banco, sabes que en un momento puede pasar. Y en el vestuario fue muy lindo, porque me abrazaban todos. El primero en felicitarme fue Seba González. Fue una sensacion muy linda. Lo primero que se vino a la cabeza fue mi viejo”, recordó emocionado.

Luego, comentó cómo es su trabajo durante el paréntesis impuesto por la pandemia de coronavirus. “Estamos haciendo análisis de videos del equipo. Tengo un programa de edición, en el que estoy bajando todo lo que Sebastián (González) me pide. Por ejemplo, cómo hacemos el contraataque o la defensa de situaciones de pick and roll. Estamos viendo con la esperanza de que esto pase y así sabremos nuestras debilidades y lo mejor que hacemos como equipo. Y a la vez estamos haciendo el análisis individual de cada jugador en base a videos”, comentó. “Lato”, como todos lo conocen en el ambiente del básquet, está ilusionado con la reanudación de la competencia. “Hoy salió el rumor de que se va a jugar del 1 al 8 de julio en Corrientes, porque ahí hay tres equipos y se jugaría en una sola zona y en una sola sede. Estamos con la esperanza de que se pueda seguir jugando tanto en la liga como en la Champions. A la vez seguimos estudiando el segundo partido que hemos perdido con San Lorenzo”, explicó.

En el final, recordó una anécdota con su padre (“Chiqui” Santillán), que falleció el año pasado. “Era técnico de Huracán y en un partido me cobraron técnico y me expulsaron. Al otro día, mi viejo me subió en un remís y me llevó a la casa de Omar Abdala. Yo no sabía que ahí vivía Omar y me hizo golpear la puerta. Le tuve que pedir disculpas. Hoy somos amigos. Esa situación me marcó para siempre”, recordó.l