Claudia Céspedes: “Jugué con varicela y me clasifiqué al Campeonato Mundial”

28/05/2020 - 00:28 Deportivo

Por Daniel Vera

facebook.com/daniel.vera

Claudia Céspedes hoy mantiene un vínculo muy especial con el tenis y el padel (su deporte predilecto) y su vida transcurre entre la enseñanza que les dejaron ambos deportes y la relación familiar.

Es madre de dos pequeños hijos y carga el rico antecedente de haberse consagrado cinco veces campeona mundial de pádel. Todo un orgullo para una deportista que marcó un antes y un después en su carrera deportiva en la década del 90 y que dejó atrás un legado que será muy difícil de igualar.

Y dentro de todo lo que logró la jugadora santiagueña, hay una anécdota que es increíble por la forma en que se desarrolló la historia.

“Era un torneo en el que jugaba con la “China” Mazzuchi de compañera”, dijo cuando empezó a describir la situación.

“El día anterior al partido inaugural, me empieza a brotar en la piel unos puntitos que después se comprueban que era varicela”.

A partir de ahí todo era preocupación en el equipo y en la santiagueña. La cuestión también pasaba que el torneo definía a las siete mejores jugadoras para el Mundial, premio que nadie se quería perder.

“Yo estaba entrando en la lista porque estaba en el tercer o cuarto lugar creo, pero mi compañera no”, recordó.

¿Qué hizo Claudia cuando se presentó con esta situación?.

“El médico me dijo que no tenía que jugar porque se me iba a brotar más. Hablé con la “China” y le pregunté si quería que le hiciera el aguante y sigamos jugando. Ella aceptó”.

Aquí Claudia apeló al ingenio para tratar de no ser descubierta por los demás, especialmente por la organización.

“El primer día tenía dos puntitos en la piel. La vestimenta fue normal. Para el otro día, ya estaba usando una remera manga larga porque tenía brotado los brazos. Para el tercer día, la parte afectada ya era el cuello. Aquí decidí jugar con el pelo suelto para que me cubriera toda esa parte”.

Con el transcurrir de los días, la situación se puso más difícil para Claudia que tenía que evitar a toda costa ser descubierta para que su compañera no pierda la chance de ir al Mundial.

“En el cuarto y último día del torneo, ya para las semifinales que finalmente perdimos, había que tener muchísima atención con la temperatura corporal para que no se me complique todo con la varicela. Recuerdo que me puse unas medias de nylon para que no se me notaran los granos que tenía en todo el cuerpo”.

Todo cambió al final. Claudia siguió buscando la forma de disimular de la mejor manera su problema de salud y su compañera Virginia Mazzuchi clasificando finalmente al Mundial.

“Gracias a ese torneo, las dos nos clasificamos para el Mundial formando pareja”, finalizó Claudia que no se olvida jamás un certamen en el que valió la pena el gran esfuerzo. Sin dudas.

FICHA PERSONAL DE UNA JUGADORA DE CALIDAD

Nombre completo: Claudia Céspedes

Edad: 48 años.

Fecha de nacimiento: 05/05/1972

Estado civil: casada.

Nombre de su esposo: Agustín López.

Nombre de sus hijos: Valentina y Joaquín.

Nombre de sus padres: Arturo Céspedes y Elsa del Carmen Ibáñez.

Profesión: profesora de tenis y de pádel

Un sueño: “Tener mucha salud y ser feliz junto a toda mi familia”.l