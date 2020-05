Analizan 8 iniciativas para empresas impactadas por el “coronacrash”

28/05/2020 - 00:32 Economía

El deterioro que sufrieron las empresas durante la cuarentena por el coronavirus y las herramientas que se analizan para tratar de evitar el cierre de las pymes fueron plasmados en una serie de 8 proyectos legislativos que se encuentran bajo análisis de la Comision de Actuación Judicial y Sociedades (Cajys) de la Federación de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE).

El Dr Juan Lanza, titular del Consejo de Tierra del Fuego y directivo de la Comisión, se refirió a los distintos proyectos legislativos bajo análisis -8 en total- que buscan soluciones a la crisis que están sufriendo las empresas como consecuencia de la pandemia. El Dr. Lanza señaló que ‘uno de los proyectos es el 1855 (Dip.García) que apunta a la flexibilización de los procesos concursales en apoyo de las empresas, modificaciones temporarias a la ley de concursos y quiebras, reforma a la ley como el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial)”.

A su vez, “también pide la suspensión de plazos hasta el 31/12 en algunos casos, en otros por 90 días y, además, refiere al financiamiento post concursal. A su vez, aborda la suspensión de las ejecuciones de los pagarés de consumo que serían los que firman los pequeños consumidores que no son comerciantes, sino las personas que para su consumo se endeudan”.

Por otro lado, detalló que “el proyecto 1896 (Dip.Trufat) es de Emergencia a Deudores en Concurso Preventivo y propone la suspensión hasta el 31/12/2020 de todos los plazos concursales y procesos en vigencia, en la deuda del sector privado e hipotecario pide la suspensión de las subastas e incorporar un régimen de concurso especial para los pequeños concursados”.

En tanto, “el proyecto 1771 (Dip.Selva) declara la emergencia hasta el 31/12/2020 y suspende todos los plazos de ejecución”. Otra iniciativa, “el proyecto 384 (Dip. Ramón) aborda la prevención del sobre endeudamiento de los consumidores y establece mecanismos de protección y rehabilitación en instancia administrativa y judicial para consumidores”. Detalló que otra iniciativa es el proyecto 442 (Dip. Vega) “que amplía la emergencia para establecimientos sanitarios en quiebra’.

A su vez, otras dos iniciativa 895 y 896 (Sen.Bullrich) apunta a “la asistencia financiera a las personas jurídicas y humanas concursadas y la reestructuración de deudas empresarias”.

El proyecto 665 (senador Larraburu) ‘suspende por 180 días los concursos en todas las ejecuciones judiciales y extra judiciales”.

Según Lanza, “todos los proyectos tienden a tratar el salvataje de las empresas prorrogando plazos de vencimiento para ver si se pueden reactivar”.

“El sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse”

Ante las declaraciones realizadas en medios periodísticos por el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, los Contadores Públicos, representados por los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), se refirieron a esas expresiones e indicaron que “somos aquellos que coincidimos en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse, porque no somos nosotros los que escribimos las normas que, muchas veces, se contradicen entre sí, sino los que las padecemos”.

Agregaron que “pensamos que a las empresas les haría muy bien que las normas sean claras. Que somos aquellos que, también, pensamos que le haría bien al país. Y nos haría bien a nosotros, los Contadores Públicos, que no tendríamos que pasar horas, días, meses y años trabajando, inútilmente, con herramientas que no funcionan, páginas que se cuelgan, modificaciones que no llegan en término y que, además, no son claras”.

Destacaron que “ofrecemos, permanentemente, todo lo que está a nuestro alcance, en cuanto a técnica y a trabajo se refiere, para poder participar en la reforma que el Presidente menciona”. Agregaron: “Sin duda, no somos los Contadores Públicos los que interpretamos normas a nuestro antojo para que se paguen menos impuestos”. Puntualizaron que “estamos a disposición del Presidente y a disposición del país. No como gasto. Como argentinos con ganas de trabajar por un país mejor, no buscando culpables, sino encontrando soluciones”.