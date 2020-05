Gieco y Nebbia y Las Sachas Guitarras Atamisqueñas participan de un video para homenajear a Elpidio Herrera

28/05/2020 - 01:23 Pura Vida

Este sábado 30 se recordará el primer año de la muerte de Elpidio Herrera, creador de la sachaguitarra e impulsor de Las Sachas Guitarras Atamisqueñas. La evocación tendrá una característica especial: León Gieco y Litto Nebbia, dos amigos entrañables del luthier santiagueño, grabaron un video con la chacarera “A buen entendedor”, de Elpidio y la música de Manolo Herrera. De esta producción participó Las Sachas Guitarras Atamisqueñas.

El video será presentado a través de las plataformas digitales de EL LIBERAL. “Es un honor que un medio prestigioso como EL LIBERAL haga conocer este trabajo que hicimos para recordar a mi padre”, resaltó Manolo, promotor de este tributo.

“Con León Gieco y Lito Nebbia hemos hecho un video cantando la chacarera ‘A buen entendedor’. Se trata de un tema que da título al primer disco que hemos grabado con el sello Melopea, de Litto Nebbia. Un gran orgullo para mí”, resaltó Manolo a EL LIBERAL.

La idea de hacer un tributo al autor de La Filosófica venía desde hace tiempo. Manolo, en varias conversaciones con Gieco, había analizado esa posibilidad para hacerla en Buenos Aires, inclusive con músicos invitados, pero la pandemia del coronavirus paralizó todo. De todos modos, nació entonces hacer un video, cada uno desde sus respectivos hogares, cantando la emblemática chacarera de Elpidio Herrera.

“Cuando falleció mi viejo, León me llamó para darme su pésame. Siempre ha estado en contacto conmigo y también con una idea de hacerle un homenaje a mi papá en Buenos Aires, con su presencia y la de muchos invitados especiales”, resaltó Manolo durante su entrevista con EL LIBERAL.

“Copiándole su buena idea, yo le había propuesto a León hacerle también un tributo a mi padre en Santiago con la presencia de él y con muchos invitados. Nos íbamos a encontrar en Rosario, en donde yo tenía que hacer unas cosas, pero esta pandemia nos frenó a todos. Pese a eso, los contactos han seguido en forma permanente, con ideas. De esta manera, salió la idea de hacer este video. Le hice esa propuesta a León y también a Litto Nebbia y aceptaron inmediatamente. Gracias a Dios, ahora lo presentaremos, a través de las plataformas digitales de EL LIBERAL, este sábado 30”, enfatizó Manolo.

La compaginación del video la realizó Diego Díaz, mientras que la edición de los audios fue responsabilidad de Rafael Herrera, otro de los hijos de Elpidio. Además de León, Litto y Las Sachas Guitarras Atamisqueñas, participó Samuel Herrera (guitarra y sacha guitarra), hijo de Manolo.

“Estoy muy feliz y orgulloso por los resultados obtenidos con este video con el que homenajearemos a mi viejo. Y, cuando pase todo esto de la epidemia del Covid-19, con León seguiremos preparando el gran homenaje a Elpidio en Buenos aires”, indicó.

La muerte de Elpidio Herrera, ocurrida el pasado 30 de mayo a raíz de un ACV, causó una profunda tristeza en toda la provincia y el país. Era una figura querida dentro del ambiente musical por su sabiduría, talento e innovación. En su casa de Atamisqui recibió a decenas de músicos y miles de personas que llegaban a conocerlo personalmente y compartir su arte.

León y Litto, esos amigos del alma

La amistad de León Gieco nació cuando el autor de Solo le pido a Dios, Hombres de hierro y En el país de la libertad, en los años 80, convocó a varios músicos santiagueños para grabar su obra integral cumbre: De Ushuaia a La Quiaca.

De este disco participaron, además de Elpidio, Manuel “Bebe” Herrera (hermano de Elpidio), Carlos “Peteco” Carabajal, Sixo Palavecino y Rubén Palavecino (hijo de Sixto). Años más tarde, “El Keith Richards” de Atamisqui, como lo bautizó Gieco a Elpidio al compararlo con el legendario guitarrista de The Rolling Stones, invitaría a León para grabar la canción La Filosófica.

En tanto, con Nebbia se forjó una gran amistad cuando Las Sachas Guitarras Atamisqueñas comenzaron a grabar sus discos en Melopea, sello que es propiedad de Litto. El primero fue “A buen entendedor”, luego “Con acento provinciano”, más tarde “Por nuestra patria” y “Polcas atamisqueñas” y, el año pasado “Huañoj tacko”.

Manolo contó cómo llegó a Nebbia. “Él me dio su mail. Le contesto que jamás había pensado que podía acceder a él. Nebbia me respondió que en la vida tenemos que estar preparados para todo. Luego, con Nebbia, hace tiempo ya, nos habíamos encontrado en Santiago y me dijo que podíamos trabajar juntos. Y de esta manera fuimos fortaleciendo nuestros vínculos”, indicó. l