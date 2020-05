Ahora vas a poder mandar y recibir plata por WhatsApp (cuándo llega)

28/05/2020 - 09:08 El Cronista

Calibra se presentó en junio de 2019 junto a Libra, la criptomoneda respaldada por Facebook y otros socios. Mientras que la segunda es la criptomoneda en sí, Calibra es el monedero digital y la plataforma exclusiva de Facebook para operar dicha criptomoneda. Ahora, a casi un año de su presentación y sin lanzamiento aún, ha sido rebautizada a Novi.

Según ha anunciado la filial de Facebook, Calibra cambia su nombre y marca a Novi. Novi es un acrónimo de las palabras latinas 'novus' y 'vía', haciendo referencia a una "nueva manera" de utilizar el dinero. "Calibra es ahora Novi", dijo David Marcus, jefe of Novi, en un tuit publicado el 26 de mayo, mostrando la nueva identidad visual de la billetera digital de Facebook. Marcus mencionó que Novi mantiene el compromiso de Calibra, que es el de "ayudar a las personas de todo el mundo a acceder a servicios financieros asequibles".



Really excited to unveil our new name today! Calibra is now Novi. After announcing @Libra_ last summer, it became clear that there was more confusion than we wanted. 1/3 pic.twitter.com/EvRUnyf4aA