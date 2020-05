VIDEO: abuela saca a pasear una cobra con sus propias manos

28/05/2020 - 20:56 Mundo Web

Un oficial del Servicio Forestal Indio, Susanta Nanda, publicó esta semana un video en su cuenta de Twitter en el que se ve a una anciana arrastrando a una cobra por la cola.

En el video, que ha llamado la atención de la cadena local NDTV y circula ampliamente por la Red, la anciana camina con paso decidido por la calle de una aldea arrastrando al reptil venenoso, que arroja como si fuera un trasto inútil detrás de una choza.

"Abuelita, no hagas esto con las cobras", escribió Nanda en un comentario sobre el video. No se especifica cuándo y dónde exactamente fue filmada la escena, que que se ha hecho viral en las redes sociales.

Grandma that’s not the way to treat a COBRA pic.twitter.com/RkQg8gdBQk