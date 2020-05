Alfredo Berti, el entrenador de la escuela “bielsista” que está cerca de Central Córdoba

28/05/2020 - 23:10 Deportivo

Alfredo Berti se convirtió en las últimas horas en el principal candidato a ser el nuevo entrenador de Central Córdoba. Así lo confirmó el presidente ferroviario, José Alfano, en una entrevista con EL LIBERAL publicada ayer.

¿Con qué tipo de entrenador se encontrará el hincha “ferroviario” si se concreta la contratación de Berti? Principalmente, con un amante del juego ofensivo, digno representante de la escuela “bielsista”.

La vinculación de Berti con Bielsa no es caprichosa. Es que el ex entrenador del seleccionado argentino marcó mucho a Berti, tanto en su etapa de futbolista como en la de entrenador.

El “Loco” fue el entrenador que hizo debutar en Primera a Berti, allá por 1992 y en Newell’s Old Boys de Rosario. Y una vez retirado, Berti volvió a estar ligado a Bielsa, ya que integró el cuerpo técnico del rosarino, en su etapa como entrenador del seleccionado chileno. Berti fue analista de videos de Bielsa, para luego comenzar su carrera como entrenador en las inferiores de Newell’s.

Si bien Berti siente una profunda admiración por Bielsa y hasta practica un estilo de juego similar en los equipos que dirige, no pretende ser un imitador del “Loco” porque “las copias no son buenas”.

“Bielsa es un entrenador único, lo conozco y sé que es así, te puede gustar o no. Hay personajes que se le pueden llegar a colgar, pero Marcelo en eso no tiene nada que ver. Él es, no tengo duda alguna, uno de los mejores entrenadores del mundo, conozco su método. Es un entrenador que es un profesor de universidad y eso no se consigue. Te puede gustar o no el método que tiene. Pero el hombre es un ser evolucionado para el fútbol. Están los que se cuelgan, los que se creen bielsistas. Bielsa hay uno solo. Los demás son copias. Y las copias no son buenas”, dijo Berti en una entrevista. Y en un amistoso de Belgrano, su último club, se lo vio sentado sobre una conservadora, pose típica de Bielsa.

Sequeira: “Es un técnico ofensivo, le gusta presionar y trabaja bien”

El nombre de Alfredo Berti suena cada vez más fuerte para ser el sucesor de Gustavo Coleoni en la dirección técnica de Central Córdoba.

El santafesino, de 48 años, dirigió por última vez el año pasado a Belgrano de Córdoba, en la Primera Nacional, club donde tuvo al delantero santiagueño Leonardo Sequeira, ex Central Córdoba.

EL LIBERAL se contactó con el atacante bandeño, que está cumpliendo con el aislamiento social obligatorio en nuestra provincia. Y si bien Sequeira aclaró que tuvo poco tiempo como entrenador a Berti y que no le gusta opinar sobre los técnicos, dio algunas referencias importantes en cuanto a la forma de trabajar y el estilo de juego que pregonga.

“Estuvo poco tiempo con nosotros, pero es un entrenador que trabaja bien. Es un técnico ofensivo que le gusta presionar y atacar siempre. Trabaja bien pero en Belgrano no se le dieron los resultados”, comentó Leonardo Sequeira.

Tal como dijo el delantero santiagueño, Berti estuvo poco tiempo en el “Pirata”, ya que solamente lo dirigió en nueve partidos (ocho por la Primera Nacional y el restante por Copa Argentina).

Debutó con una inesperada derrota 1-0 ante Real Pilar, para quedar eliminado en la segunda rinda de la Copa Argentina. Eso le puso todo cuesta arriba a Berti en un Belgrano donde había mucha presión por ascender. Dos triunfos, tres empates y tres derrotas le pusieron un prematuro final a su periplo en Córdoba. ¿Tendrá revancha en Santiago del Estero y en la máxima categoría?.