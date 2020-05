Mario Yepes y el caño de Riquelme: “No lo tomé como una gastada”

28/05/2020 - 23:19 Deportivo

Mario Yepes, actual mánager de la selección colombiana, fue consultado acerca del delicioso caño que le hizo Juan Román Riquelme en el partido de vuelta de cuartos de final de la Libertadores del 2000 y aseguró no haberlo tomado como “una gastada”.

“Fue algo del partido, es más folclore de la gente. Y si eso agrada, no hay problema, no lo veo mal. Lo único que pensé en ese momento era que quedábamos afuera de la copa y teníamos equipo para llegar a la final. No lo tomé como una gastada. En todo caso, hubiera reaccionado de otra manera, aunque nunca fui de reacciones violentas. No me afecta para nada”, expresó el colombiano en diálogo con Fox Sports.

Hace unos días se cumplieron 20 años del recordado partido que Boca le ganó 3 a 0 a River en la Bombonera por la Libertadores de 2000. Fue una memorable producción del equipo comandado en ese entonces por Carlos Bianchi ante su rival de toda la vida para meterse en las semifinales de la Copa que ganaría.

Tiempo atrás, en una vieja entrevista, el propio Riquelme se había encargado de destacar la humanidad de Yepes en aquel momento por no haberlo bajado después de semejante caño. Fue tan épica la jugada que hasta se hizo una estatua reflejando el momento.