Sebastián González: “Corrientes es un buen lugar, pero hoy es un rumor”

28/05/2020 - 23:47 Deportivo

Sebastián González permanece en la “Madre de Ciudades”, a la espera de que se normalice la situación sanitaria y se pueda reanudar la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

La AdC maneja la opción de un minitorneo en la ciudad de Corrientes, con muy pocos casos de coronavirus, donde se jugarán dos cuadrangulares entre los ocho mejores de la competencia. Luego, semifinales y la final.

El entrenador de Quimsa fue consultado sobre esta posibilidad, en virtud de que trabajó en esa ciudad entre 2013 y 2019. “La posibilidad de que se termine siempre es buena y es lo que estamos esperando. Yo lo tengo como rumor también, he leído que puede ser una de las posibilidades. Se está barajando eso y ahí se vería cómo puede ser la definición del torneo. Siempre que termine, tengamos la preparación adecuada y ojalá que estén todos los jugadores, estaría bueno. Por lo menos es lo que están queriendo todas las partes”, opinó el cordobés.

“Vengo siguiendo cómo vienen con los casos de coronavirus. Corrientes es un buen lugar, pero hoy es un rumor. Se dice que se jugaría en la capital con los ocho mejores equipos. Se verá si se da esa posibilidad y cómo enfocaríamos en la preparación para llegar de la mejor manera, pero como son supuestos uno todavía lo toma todavía con pinzas”, explicó.

Con respecto al plantel, señaló: “Están bien. De los extranjeros, viendo lo que hacen, ellos tienen un poquito más de libertad. Y acá, según las posibilidades de cada uno. La mayoría contactándose con Lucas Barci, el preparador físico. Y trabajando en lo que pueden con él, algunos pudiéndose desplazar un poco más, según los espacios, y otros un poquito menos, porque viven en departamento con familia. Están bien, ansiosos de volver a moverse sobre todo y ni hablar si hay un proyecto de poder terminar la competencia”.

Los extranjeros

Si se concreta el rumor, Quimsa necesitará la vuelta de sus cuatro extranjeros. “Y eso lo va hablando Diego (Lo Grippo). Una variable que juega en eso es la fecha en que se puede dar esto. Si es próxima, puede ser que sí. Si es más lejos, va a ser más difícil, pero ojalá que sí. Uno es optimista y sabe que las cosas iban bien. También la fecha puede ser una variable, pero la verdad no tengo idea. Mientras tanto estamos todos pensando en que estemos todos”, comentó ilusionado.

Sebastián González habló también del santiagueño Edgardo “Lato” Santillán, su asistente técnico. “Primero, tiene mucha experiencia y es muy competente con lo que hace. Después, que ha compatibilizado mucho con mi forma de ser y de manejarme con el equipo. Entonces, nos sentimos bastante a gusto trabajando con él, con Guillermo (Mouriño) y con todo el cuerpo técnico. Me parece que hemos formado un grupo que nos sentimos muy partícipes, construyendo lo que vamos haciendo día a día. Seguro que Lato es una persona muy empática y me parece que es un punto que en esto tiene muchísima importancia. Para mí no es como un asistente sino un entrenador más, trabajamos a la par. Por ahí me toca tomar algunas decisiones a mí, pero sus ideas y su aporte es muy bueno”.