Diego Ramos fue tendencia en las redes por un video en el que relata un encuentro sexual

29/05/2020

En las últimas horas, el actor Diego Ramos se volvió tendencia en Twitter, luego de que se difundiera un video en el que se lo puede ver completamente desnudo, relatando un encuentro sexual que tuvo con un masajista.

Mientras el reconocido actor comienza a relatar los hechos, se saca la bata y queda completamente desnudo. Sin embargo, a pesar de que juega con la cámara y la mueve de lado a lado, no muestra nada más que el pecho, las piernas y sus glúteos.

"Me fui a hacer un masaje y la persona que me iba a hacer el masaje me dice ‘¿Querés uno común o uno sensitivo?’. Yo que soy una persona muy espiritual le dije: ‘sensitivo”’, comenzó relatando con énfasis.

“Me masajeaba mucho la espalda y de repente fue para abajo, cada vez más abajo, hasta los glúteos. Empezó a tocarme demasiado los glúteos". Finalmente, dijo que su masajista, le practicó sexo oral.

Tras la viralización, muchos usuarios de redes sociales identificaron que el mismo se trata de una adaptación de su obra de teatro "Sex", por lo que estiman que fue con el objetivo de promocionar el contenido.