CARTELERA TV / 30 de mayo de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. SHELBY
14.00 FINDE EN NICK
16.15 CLUB 57
17.00 QUEDATE EN CASA
17.30 CINE. ACE VENTURA. UN LOCO EN ÁFRICA
19.00 CINE. MILAGROS EN EL CIELO
20.30 30 AÑOS DE RISAS JUNTOS
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.15 VER. VIDA EN RED
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OLÍMPICO vs. QUIMSA