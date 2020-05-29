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CARTELERA TV / 30 de mayo de 2020

- 21:25 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. SHELBY

14.00 FINDE EN NICK

16.15 CLUB 57

17.00 QUEDATE EN CASA

17.30 CINE. ACE VENTURA. UN LOCO EN ÁFRICA

19.00 CINE. MILAGROS EN EL CIELO

20.30 30 AÑOS DE RISAS JUNTOS

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.15 VER. VIDA EN RED

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

 

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OLÍMPICO vs. QUIMSA


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