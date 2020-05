Gustavo Guillén falleció sin saber que tenía cáncer

29/05/2020 - 21:36 Pura Vida

“Fue un desenlace muy repentino, nadie, ninguno de nosotros conocíamos el resultado de la biopsia que confirmó el cáncer. Nos enteramos hace muy poquitos días del resultado, cuando él ya estaba internado. Si llegó a la internación en el estado de deterioro en que llegó no fue por abandono, sino que nadie sabía de la gravedad del caso. Ni siquiera él conocía su propio estado”. Así lo reveló ayer, Luciana Abelenda, la expareja del actor Gustavo Guillén, quien falleció el jueves por la tarde, a los 57 años, tras someterse a una cirugía y sufrir días después un cuadro de sepsis, derivado de un cáncer de próstata que padecía.

En diálogo con el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Abelenda contó: “Gustavo no llegó a saberlo. Era innecesario que lo sepa, no aportaba nada. Sabía que tenía que operarse”.

Y agregó sobre los motivos que llevó a su círculo íntimo a ocultarle el resultado de la biopsia. “Primero había que atacar la infección, que era lo inmediato. No dio tiempo a nada”.En el ciclo “Nosotros a la mañana” también compartieron los últimos audios que había enviado a una de sus amigas, días previos a su muerte. “Había levantado fiebre en los últimos horas, llegamos a la conclusión que era por la angina. Ya estuve medicado. Ahora queda esperar para poder operarme sabiendo que el test da negativo (Covid-19). Y operarme para salir de este quilombo porque te juro que no puedo más. Estoy muy agotado, muy agotado. Pero bueno otra no me queda más que esperar”, se lo escucha decir al actor con mucha angustia. Guillén confiaba en que el hisopado le diera negativo para poder operarse,sino iba a tener que esperar dos semanas más. Se operó, pero una infección posterior terminó matándolo. l