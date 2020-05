Habrá un nuevo esquema de vacunación contra la poliomielitis

29/05/2020 - 22:22 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia anunció que por disposición de la cartera sanitaria nacional, a partir de junio se modificará el esquema de vacunación contra esta enfermedad para todos los niños del país.

Desde el organismo provincial recordaron que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del compromiso mundial ratificado en la Asamblea Mundial de la Salud el 26 de mayo de 2012, en la cual se declaró que la erradicación de la poliomielitis representa una emergencia de salud pública, confirmaron que a partir de esa fecha, se pasará de un esquema combinado de vacuna Sabin y Salk, a un esquema completo de Salk.

Destacaron que este cambio de estrategia es un gran paso en las políticas sanitarias del Estado Nacional en consenso con las 24 jurisdicciones y los expertos, para alcanzar mejores estándares de equidad en el acceso a la calidad de la vacunación de la población.

Proceso

La vacuna bOPV -Sabin oral- fue esencial en la lucha contra esta enfermedad y permitió que en nuestro país no se registren casos de polio virus salvaje desde 1984 y hasta el momento, en el mundo, tres países se consideran endémicos y sólo dos, Afganistán y Pakistán, presentan casos de poliomielitis por poliovirus salvajes.

En la fase final para la erradicación de esta enfermedad, es necesario que los países reemplacen progresivamente la bOPV por IPV en los esquemas de vacunación para reducir los riesgos asociados al uso de la vacuna atenuada permitiendo mantener la inmunidad contra los 3 tipos de poliovirus (1, 2 y 3), mientras sea necesario continuar vacunando a la población en todo el mundo, según se informó.

Se espera, en el futuro cercano, que la poliomielitis haya sido la segunda enfermedad en ser erradicada del mundo (después de la viruela) y luego de un tiempo prudencial (aún no definido), la vacunación antipoliomielítica pueda suspenderse.

Nuevo esquema

En la Argentina, este cambio de esquema de la vacunación contra la poliomielitis tendrá su inicio a partir del mes de junio de este año.

Desde ese entonces, la vacuna bOPV no volverá a utilizarse en los esquemas regulares de vacunación.

El nuevo esquema de vacunación constará de 3 dosis y un refuerzo de IPV a los 2, 4 y 6 meses de edad y al ingreso escolar.

La inversión para garantizar la estrategia asciende a 17,5 millones de dólares para la adquisición de 2.800.000 de dosis destinadas a 700.000 niños por año

La poliomielitis es una enfermedad muy transmisible, que puede ser grave y afecta principalmente a menores de 5 años. Puede producir afectación del sistema nervioso, causar parálisis y hasta ocasionar la muerte. No tiene tratamiento y puede prevenirse a través de la vacunación.

La aplicación tiene efectos secundarios, generalmente leves

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hay posibilidades de que se produzcan efectos secundarios. Aunque estos son usualmente leves y desaparecen por sí solos, también es posible que se produzcan reacciones graves.

A algunas personas que se aplican la IPV les aparece un área sensible donde se aplicó la inyección. No se conocen problemas graves causados por la IPV, y la mayoría de las personas no tienen problemas con ella.

En algunos casos, las personas se desmayan después de un procedimiento médico, incluida la vacunación. Sentarse o acostarse durante aproximadamente 15 minutos ayuda a prevenir los desmayos y las lesiones causadas por una caída.

Algunas personas sufren dolor en los hombros que puede ser más grave y duradero que el dolor más frecuente que sigue a la aplicación de la inyección. Esto ocurre con muy poca frecuencia.

Alergia

Cualquier medicamento puede provocar una reacción alérgica grave. Tales reacciones a una vacuna son muy poco frecuentes: se estima que se presentan aproximadamente en 1 de cada millón de dosis y se producen de minutos a horas después de la vacunación.

Al igual que con cualquier medicamento, hay una probabilidad muy remota de que una vacuna cause una lesión grave o la muerte.l