Ariel Barraud: “Para las empresas del sector privado, 2 ó 3 meses sin ventas es mortal”

29/05/2020 - 23:31 Economía

El economista Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señaló que la prolongación del aislamiento social preventivo y obligatorio que sumará el próximo 7 de junio 79 días, tiene un impacto mortal en el sector privado ya que hay compañías que completarán todo ese lapso sin registrar ni una venta.

El analista, dialogó con EL LIBERAL sobre las consecuencias que tiene para el sector privado la extensión de la cuarentena en la mayoría de las actividades.

Puntualizó que “esa dicotomía que la economía no se puede morir, a nivel microeconómico no corre porque las empresas sí se pueden morir, de hecho hay empresas que cierran” ante la imposibilidad de desarrollar su actividad por la cuarentena.

Para el economista, “desde el punto de vista del entramado económico del sector privado, una cosa es afrontar una situación de dos meses con bajos o nulos ingresos, que algún sector lo podría haber hecho, pero no hay que olvidar que la economía argentina ya venía bastante golpeada”.

En este contexto, sostuvo que “es muy difícil pensar que haya sectores que venían con algún excedente de períodos anteriores. Pero, hay empresas que por un mes -con baja o nula actividad-, aguantan, por dos meses son menos las empresas que pueden aguantar pero ya para el sector privado 3 meses de ventas nulas, es directamente mortal”.

Puntualizó que “normalmente se puede pensar que en algún rubro un mes ó 2 meses sin actividad se puede recuperar, dependiendo si la recuperación es más o menos rápida pero si son 3 ó 4 meses ya no se puede pensar en que va a haber una recuperación”.

Destacó que esto es así “porque la actividad va a desaparecer, se van a morir, esa dicotomía que la economía no se puede morir, a nivel microeconómico no corre porque las empresas sí pueden morir, de hecho cierran las empresas y en ese caso no se puede recuperar la actividad porque la actividad no existe mas”.

“Cada mes le cuesta más al Gobierno mantener una actividad parada”

Incluso, indicó que para las posibilidades fiscales del Gobierno, también se plantea un problema con las sucesivas extensiones. “Cada mes le cuesta al Gobierno nacional mucho dinero en términos de déficit por lo que tiene que emitir para paliar el problema de tener una actividad parada”.

Subrayó Barraud que “en la medida que esto -el aislamiento social preventivo y obligatorio- se extienda, se hace más grande la bola de déficit fiscal y la emisión necesaria para cubrirlo, con lo cual otros países recurren al endeudamiento en la región”.

Destacó que si bien “tiene que haber una respuesta fiscal del gobierno -a la paralización de las actividades- en el caso nuestro, la única respuesta es por el lado de la emisión monetaria y prolongarla más tiempo, pareciera que va a ser más dificultoso”.

Puede haber alguna posibilidad en 2021

Para el analista, la posibilidad de una eventual recuperación hacia el año próximo, dependerá de lo que suceda a nivel regional e internacional. “Vamos a estar condicionados por Brasil. Si hay recuperación por ese lado, si hacemos las políticas adecuadas y tratamos de recuperar y ampliar mercados, se pueden presentar oportunidades”. Agregó que “ahí uno puede albergar cierto grado de optimismo con lo cual puede ser que en el año 2020/21 si nos enfocamos por ese lado podamos pensar en una recuperación, pero eso también puede ser un riesgo si la economía argentina se empieza a replegar sobre sí misma”.l