“Aumenta la proporción de empresas `zombie´ y las dificultades para salir”

29/05/2020 - 23:34 Economía

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas Juan Luis Bour, se refirió a la situación que atraviesa la actividad económica en esta pandemia y señaló que la curva de la actividad económica tiende a aplanarse “en forma pronunciada en un sendero rezagado que recién empieza”.

Agregó que “retomar la actividad -enfrentando eventualmente mayores riesgos sanitarios- no es una tarea simple. La economía requiere para funcionar un alto nivel de interconexión, a nivel doméstico e internacional, y las intenciones de abrir pueden enfrentarse a múltiples dificultades”.

Añadió que “en primer lugar, las firmas no abren solas (una o varias plantas) sino en coordinación con sus proveedores y distribuidores localizados geográficamente en áreas con diferentes niveles de evolución de la pandemia y, por lo tanto, de las actividades”. Puntualizó que “el comercio internacional se desplomó en forma abrupta, lo que no solo condiciona la disponibilidad de insumos sino también la capacidad de bodega para exportar. No todas las firmas pueden acceder a préstamos o subsidios, lo que se manifiesta en que el “tejido” empresario podría haberse debilitado”..l

Bour destacó: “Estamos bien lejos de la “bazooka” alemana en términos de alivio crediticio y fiscal para las empresas, y cuanto más tiempo transcurre en este escenario en el que aumenta la proporción de firmas “zombie”, mayor las dificultades para salir”.

Agregó: “El proceso de negociación de la deuda con una propuesta dura de parte del gobierno complica aún más el escenario. La consecuencia en el corto plazo de esta aproximación es que nos mantenemos aislados no solo para el financiamiento del sector público -que necesita recursos en la emergencia sino para el sector privado que podría derivar en dificultades en comercio exterior”. Añadió: “Las dificultades que enfrentamos, incluyendo la falta de recursos con la consecuencia de una gran emisión monetaria, la extrema pequeñez del sistema financiero, el tamaño de la economía informal, devienen del fracaso estatal y colectivo para organizar la sociedad”.l