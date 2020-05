Marcelo Richotti: “La realidad es que no extraño ni ir a la cancha, ni dirigir”

30/05/2020 - 02:06 Deportivo

Por Gustavo Paz

Twitter: @GustyPaz

Como jugador, deslumbró con su capacidad de conducción. Un base exquisito que hacía mejores a sus compañeros. Como entrenador, pasional y formador. Marcelo Lorenzo Richotti dejó una huella en el básquet santiagueño.

De su mano, la provincia volvió a tener un equipo en la elite después de quince años, cuando en el 2006, ascendió con Quimsa a la Liga Nacional. Años más tarde, dirigiría a Olímpico y haría aún más fuerte su vínculo con esta tierra.

Hoy, Richotti está alejado del básquet, pero no del deporte. Es gerente deportivo de Chubut, un cargo público que desempeña desde hace ya varios meses, después de haber dejado el puesto de entrenador de Hispano Americano.

EL LIBERAL habló ayer con el ex base, quien se encuentra cumpliendo la cuarentena en Puerto Madryn. Y en la ocasión, confesó que no extraña la dirección técnica.

“La realidad es que hoy no extraño dirigir. Estoy alejado de la actividad. Trabajo como funcionario público en la provincia de Chubut. Por el momento no voy a estar trabajando como entrenador. No extraño ni el hecho de entrenar, ni de ir a una cancha. Estoy hoy comprometido con la responsabilidad que tengo como gerente deportivo de Chubut”, contó Richotti.

“Pese a esto, por supuesto que del básquet jamás me voy a alejar. Hay cosas para ver y lo estoy haciendo, claro. Estuve viendo The Last Dance, la serie de los Chicago Bulls. Y por ahí suelo ver algún partido viejo cosas que se suben a las redes sociales. Al no haber Liga Nacional, es un momento atípico. Uno por ahí despunta el vicio, pero no extraño dirigir”, aseguró el entrenador.

El cariño por Santiago

Marcelo Richotti llegó a Quimsa para dirigirlo en el TNA. Logró el ascenso a la LNB y en el 2011 le llegó la chance para dirigir a Olímpico. Al respecto, el bahiense dijo que guarda un cariño especial por la provincia. “En Santiago viví mucho tiempo y pasé momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero me quedó marcado a fuego el ascenso con Quimsa a la Liga Nacional. Era algo que la provincia lo venía buscando mucho. Son recuerdos hermosos y muy gratos. Hace muy poquito se cumplieron 14 años de aquel logro. Lo viví de una manera especial. Ascendimos en Buenos Aires con un gran plantel. En mi persona, guardo un cariño muy especial por Santiago del Estero y por su gente”.

Además, Richotti descartó la chance de dirigir en el corto plazo. “Hoy no tengo pensado volver a dirigir. Nunca voy a dejar de ser el jugador que fui ni el entrenador que soy. El presente me da la posibilidad de trabajar en el deporte desde otro rol. Trataré de ir capacitándome para cumplir con este compromiso de la mejor manera que pueda. Sinceramente hoy no estoy pensando como entrenador de básquet, lo que no quita que a futuro uno no sabe en qué lugar va a estar. Siempre le voy a estar agradecido a este deporte que tanto me dio a lo largo de mi carrera”, cerró el coach.

“Me preocupé mucho por mis hijos, pero están bien”

Marcelo Richotti tiene a sus hijos Nicolás y Bruno jugando en España, donde la pandemia hizo estragos en el sistema sanitario. “Ellos la vivieron allá de otra forma. Fueron meses muy duros, porque la pandemia pegó fuerte. Por suerte ya están mejor. Nicolás, el más grande, ya está en su casa. Lo agarró la cuarentena en Fuenlabrada. Y Bruno, el más chico, sigue en la ciudad de Calpe, que es donde está jugando desde hace cinco años. Allá la pandemia ya entró en otra fase. Estamos siempre en contacto permanente. Me preocupé, pero la tecnología ayuda a que estemos en contacto”, aseguró el entrenador.

“Hoy estoy viviendo en Puerto Madryn. Estoy pasando la cuarentena como todos, cuidándome y tratando de no salir. Debemos tener conciencia ciudadana. Si entendemos eso, sufriremos menos en todo sentido”, cerró Richotti. l