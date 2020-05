Axel: “Era una posibilidad de que Érica no estuviera”

30/05/2020 - 20:37 Pura Vida

El alejamiento de Érica Rivas del elenco de la versión teatral de “Casados con hijos”, dejó a muchos fanáticos pensando sobre el éxito continuará acompañando a la sitcom. Uno de sus guionistas, Axel Kuschevatzky, aseguró al respecto: “Casados con hijos eran en cámara seis integrantes, serán cinco y esa es la realidad. Trabajaremos para que todo sea un pie o un remate. Para que la gente se ría toda la obra y lo disfrute. Que se disparen discusiones. Nuestro trabajo es hacer que funcione”.

Desde su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, el productor argentino, también admitió: “Sabíamos que era una posibilidad que Érica no esté. A mí me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado. Las circunstancias son otras”, según reflejó Ciudad.com el diálogo que tuvo Axel con Mitre Live.

En ese contexto, señaló sobre la incorporación de los cambios sociales al guión de la obra teatral que llegará al escenario en 2021, y que habrían prolongado la negociación con Rivas que terminó con resultado negativo.

“Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambió el vocabulario. Eran preocupaciones comunes. No es que nos sentamos específicamente para eso. Florencia (Peña) y Luisana (Lopilato) no van a hacer algo con lo que no estén de acuerdo. Ni nadie lo va a hacer”, dijo sobre la adaptación teatral de “Casados con hijos”.

Por otra parte, especificó: “Para mí la gente que viene y te dice que Pepe (el personaje de Guillermo Francella) era machirulo, tengo que decirle ‘no muchachos, era la idea de que sea así’. Hoy no haría algunos chistes porque no me identifico, pero sí con la lógica general de lo que hacíamos”.

Kuschevatzky no quiso hablar sobre la incorporación de otra actriz, en lugar de Érica Rivas, quien daba vida a María Elena Fuseneco. l