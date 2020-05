Camila Cabello ofrecerá un nuevo show por streaming mientras da pelea al trastorno obsesivo-compulsivo

30/05/2020 - 21:26 Pura Vida

La joven promesa del pop Camila Cabello volverá a presentarse a través de las redes sociales el miércoles 3, a las 18, tras el concierto acústico que ofreció por streaming el miércoles pasado y en el que interpretó nuevas versiones de sus canciones más conocidas y anticipó temas inéditas.

La artista volvió a ser noticia días atrás al confesar su padecimiento de trastorno obsesivo-compulsivo.

En una entrevista con el portal WSJ Magazine, la cantante cubana-estadounidense que será la nueva protagonista de “Cenicienta”, para Sony Pictures, contó: “Durante un largo tiempo sentí como si la ansiedad estuviera robándose mi humor, mi felicidad, mi creatividad y confianza en mí misma”.

“Pero ahora la ansiedad y yo somos buenas amigas. La escucho porque sé que ella solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le doy demasiada atención y me aseguro de no dejarle tomar mis decisiones”, expresó y afirmó mantenerlo bajo control con ejercicio físico, meditación y terapia.

La cantante, que registra dos álbumes de estudio en solitario, “Camila” (2018) y “Romance” (2019), tuvo un acalorado recibimiento en 2017 en la Argentina, durante el festival Lollapalooza.l