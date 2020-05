Los menonitas de Pampa, preocupados por no poder vender sus productos

30/05/2020 - 21:49 Santiago

POR EMILIO MARCELO JOZAMI Y ROBERTO ROJAS

La Colonia Menonita de Pampa de los Guanacos, cumple a rajatablas con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para evitar la circulación y el contagio del coronavirus. Las más de 800 personas que viven en este lugar situado a más de 400 kilómetros de ciudad Capital, hacia el norte de la provincia, realizan ciertas actividades, pero siempre usando barbijo y respetando el distanciamiento social.

Su gran preocupación es la de no poder salir a vender sus productos, lo cual está lesionando su economía comunitaria y familiar.

“Estamos quedándonos en casa el mayor tiempo posible. Hay que cumplir. No podemos salir, por ejemplo, para comprar herramientas. Si se rompe la máquina, nosotros no podemos salir a comprar repuestos. Llevamos adelante nuestra rutina de trabajo, dentro de la colonia, pero siempre con los cuidados que se pide por el coronavirus; el hecho de no poder salir a vender nuestra producción es algo muy preocupante”, resaltó, en una entrevista con EL LIBERAL, Wilhelm Bartsch, gobernador de este lugar.

Bartsch remarcó que, puertas adentro, no cesaron en sus trabajos cotidianos, las actividades agrícolas y la producción de quesos y mozzarella. “La producción de lácteos sigue. No hemos dejado de hacerla. Tenemos que ordeñar las vacas, lo hacemos usando barbijo”, remarcó Bartsch. Pero de nuevo, no ocultó su alarma por las consecuencias económicas que acarrea el hecho de no poder vender sus productos.

La principal actividad es la producción de leche para la fabricación de una variedad de quesos, que comercializan en Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires y Chaco y forman el principal ingreso económico de la comunidad.

Cada una de las familias tiene en su casa su propio tambo. Del ingreso por la producción de quesos depende la economía de cada hogar menonita.

El anuncio realizado por el Gobierno provincial acerca de la reapertura, a partir de mañana, de bares y restaurantes trajo alivio para Wilhelm. “En Santiago del Estero y en Tucumán es donde vendemos nuestros quesos, nuestra muzzarella. Toda nuestra producción láctea no podíamos venderla por los caminos están todos cerrados. No podamos transportar. A partir de esta decisión de que se abren los restaurantes es muy importante para nosotros”, especificó Bartsch en su entrevista con EL LIBERAL.

QUÉ DEJARON DE HACER

La cuarentena impidió, momentáneamente, que los menonitas pudieron salir desde su comunidad no sólo para vender quesos, sino también para brindar otros oficios, como por caso la carpintería, la metalúrgica y otros servicios. “No hacemos trabajos para gente de afuera de la colonia. Al no poder salir, se nos hace imposible vender”, precisó Bartsch.

Siete son las colonias que trabajan en la zona de Pampa de los Guanacos. La mayoría de sus habitantes vinieron de Durango, estado poco poblado del noroeste de México. Las primeras familias, 53 en total, que llegaron a Pampa de los Guanacos lo hicieron en 1995.

Hoy son más de 800 personas que habitan este lugar. Cada familia tiene su tierra para producir, su vivienda, sus animales y un carro de tracción a sangre. Hablan en alemán antiguo, y las escuelas están dentro de la colonia. Solo algunos miembros hablan español, en especial los hombres.

Además de la producción de quesos, se dedican a la labranza y el cultivo del campo y a la crianza cría de ganado mayor bovino para lechería, pero fueron implementando otros sistemas como el porcino, aves, producción de huevos y siembra de pasturas destinadas a la alimentación del ganado.

¿Qué pasa si alguien se enferma en la Colonia Menonita?

“Dentro de la Colonia no tenemos médicos. Cada vez que un integrante de la comunidad se enferma va al hospital de Pampa de los Guanacos. Y si es algo grave nos derivan”. Así lo confirmó Bartsch, gobernador de la Colonia Menonita de Pampa de los Guanacos.

¿Qué hacen, en este tiempo de cuarentena, cuando alguien se enferma?

El médico que suele venir a la Colonia me avisó que no debe ir al pueblo la persona que se enfermó. El médico viene a curarlo en la colonia. Si sale algo grave, como me pasó con mi hijo Juan (tiene 21 años) que tuvo un accidente, fui llevándolo al hospital porque estaba sangrando tanto que en la colonia no había solución. Tuve que salirme. Entonces, de Pampa de los Guanacos me llevaron directamente a Quimilí y de ahí, al CIS Banda. Ahora, Juan está fuera de peligro y el martes próximo lo operarán. l