El aislamiento y la actividad sexual de las mujeres

30/05/2020 - 23:17 Opinión

Dra. Claudia Trejo Juárez

Ginecóloga

El aislamiento social, preventivo y obligatorio modificó también el modo en que nos vinculamos. La cuarentena implica, como ya sabemos, quedarnos en casa. Pero no es solamente eso: la coyuntura de la pandemia por Covid-19 y el aislamiento social conllevan un nivel importante de incertidumbre, de cambios en la rutina, preocupación e incluso temor que pueden derivar en malestar. Y el malestar está directamente asociado al cambio en el deseo sexual.

Es por esto que realicé una encuesta en la que participaron de manera anónima más de 500 mujeres de entre 18 a 85 años, fue difundida a través de las redes, en la misma no solo indagué sobre el deseo y la frecuencia sexual respecto de la cuarentena, sino también sobre los síntomas que percibían las mujeres desde el inicio del aislamiento.

Es importante recordar que el deseo sexual tiene que ver con la creatividad, con sentirse bien y estar tranquilos, cosas que hoy no están en su plenitud. Aunque también, en una situación adversa como esta, las personas pueden encontrar en la sexualidad una distracción, un escape. Entonces pueden pasar dos cosas: o que el deseo disminuya, o que se eleve.

Cambios

Por otro lado las personas que conviven con sus parejas tienen un gran desafío vinculado a los espacios de cada uno, los límites, la paciencia y la empatía. Y, sobre todo, en la sincronía del deseo, que no siempre sucede y que el aislamiento puede mejorar o empeorar. Así al principio se vio un aumento de la frecuencia, el deseo y el encuentro. Con el paso de las semanas se aplanó y ahora a la vez ha bajado o se da por momentos se observa una meseta en la intimidad.

Bien aquí lo mas llamativo de la encuesta, los síntomas percibidos por las mujeres en la esfera urogenital.

Un 70 por ciento de las encuestadas respondió que tuvo síntomas urinarios durante el aislamiento (entre los mas frecuentes fueron tenesmo que es continuar con ganas de orinar después de terminar de orinar, polaquiuria, que es orinar muchas veces al día, y la incontinencia leve de esfuerzo.)

Un 59 por ciento contestó que presentó al menos un síntoma relacionado con la actividad sexual, entre los más destacados fueron el dolor al comienzo de la relación y la falta de lubricación.

¿Y la consulta?

Lo más llamativo es que el 81,36 por ciento de las que presentaban síntomas no consultó, sí, como lo están leyendo “no consultó”.

¿Los motivos? En la misma pregunta se definían las causas por las que la mujer no consultaba, así un 31,65 no le preocupaban los síntomas, un 36, 71 por ciento no consultó por que se iban solos, 13 por ciento cree que es normal tener estos síntomas.

Es muy importante dejar claro que estos síntomas “no” deben ser considerados como una manifestación normal relacionada con la edad, o la menopausia o el estrés.

Sé que, por el aislamiento, están restringidas las salidas, y surge algo de temor al solicitar un turno en un centro de salud. Pero se están respetando todas las normas de bioseguridad impuestas por el COE, se les garantiza la atención a las pacientes con toda la protección necesaria, por eso los turnos se dan cada 30 minutos, para darle tiempo al profesional a realizar la limpieza del ambiente, y realizar todo lo necesario para su protección.

Así que mi consejo es que las mujeres no se resignen a tener estos síntomas sin realizar la consulta correspondiente, incluso pueden hacerla de manera virtual, con telemedicina, sin moverse de sus casas. Ya verá su médico si es necesario solicitar estudios complementarios y o un examen en su consultorio.

Esencialmente, como médicos debemos reducir cualquier posibilidad de transmisión de coronavirus, sabemos que el coronavirus puede trasmitirse mediante secreciones desde la boca a las manos, o a los genitales, o la boca de otra persona, por lo tanto es realmente importante que no mantengas ningún contacto con una pareja con la que no estás viviendo.l