Iván Rossi evalúa su futuro y podría alejarse de River

Iván Rossi, que no pudo asentarse en River después de haber sido adquirido a mediados de 2016, está analizando qué será de su futuro. No es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y su vínculo con la entidad de Núñez vence ahora en junio. Respecto de este tema, mientras se entrena en su casa en esta cuarentena, señaló: “Se me vence el contrato, estamos viendo si renovamos o si me voy con el pase, es una situación complicada la que estamos viviendo y es difícil decidir lo mejor”, dijo el volante, en declaraciones reproducidas por Olé.

“Por un lado está bueno seguir ligado a un club tan grande como River, pero por el otro aprovechar el pase en mi poder y pegar el salto a un club de Europa y más en este momento del mundo. Lo estamos pensando”, respondió en el programa Ataque Futbolero.

Consciente de que en River le jugó en contra no haber tenido continuidad por no haber dado todo en los entrenamientos, asumió que no pudo mostrar su mejor nivel. “Me costó porque entrenaba a media máquina con jugadores de jerarquía como Enzo Pérez y Ponzio que entrenaban al palo, ahí estaba la diferencia. En Banfield me alcanzaba. Yo tenía 21, 22. Cuando vas creciendo o lo ves de afuera, decís ¿cómo no lo aproveché?”, manifestó. l