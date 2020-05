Nicolás Copello: “Es un buen indicio”

31/05/2020 - 01:55 Deportivo

Nicolás Copello está ilusionado en volver a la acción, más aún luego de los rumores que indican que la fase final de la Liga Nacional se jugará en Corrientes, con los ocho primeros de la tabla.

“Me enteré de ese rumor. Por un lado sería lindo, porque quiere decir que está avanzando la idea de volver a jugar. Es un buen indicio, que nos lleva a prepararnos, tener un objetivo a corto plazo para poder entrenarse y poder renovar las ganas con las que venís. Corrientes es similar a Santiago, tiene dos equipos de Liga, con cultura de básquet desde hace muchos años”, explicó el base armador santafesino.

“Manejar esa ciudad que fue una de las primeras en pasar de fase y ver que no hay tantos contagiados, está bueno. Es una ciudad que le gusta el básquet, más allá de que no va a haber público. Es una forma de darle un cierre a la temporada, obviamente no como todos esperábamos”, agregó entusiasmado.

En referencia a su rendimiento en partidos disputados en Corrientes, comentó: “He tenido buenos partidos y malos partidos en Corrientes. Esta temporada, con Quimsa, tuve lindos partidos, jugando bien y habiéndome sentido cómodo, como ocurrió en la ronda de playoffs del Súper 20. Estoy tranquilo y contento de que haya novedades”.

Con respecto a la decisión de que jueguen únicamente los ocho primeros, señaló: “En mi humilde opinión, es una forma de darle un cierre acorde. Lo ideal sería jugar un playoffs como estaba estipulado, pero me parece que es lo más lógico cerrar con ocho equipos. En un momento se manejó la posibilidad de doce. La AdC y AdJ tratan de buscar la mejor solución posible y si toman esta decisión, tienen motivos suficientes. Ojalá pudiera ser de otra manera. Es lo que toca y va a estar bueno obviamente”.

Por último, habló en el plano personal. “Me tocó estar en un departamento con mi novia, tratamos de llevarla de la mejor manera. A mí me sirvió para ponerme al día con respecto a los estudios (administración de empresas). Trato de entrenar con las cosas que pude conseguir. Al principio no tenía elementos, pero cuando vi que iba para largo, un amigo me hizo llegar algunos elementos, como la pelota”.l