Jorge “Roña” Castro: “Hoy es el peor momento del boxeo internacional”

31/05/2020 - 02:02 Deportivo

Por Daniel Vera / dvera@elliberal.com.ar

¿Quién no recuerda aquella extraordinaria y épica definición por nocaut de Jorge “Locomotora” Castro ante el estadounidense John David Jackson en México?. Fue la pelea que quedó inmortalizada y más para el aguerrido peleador santacruceño que ya se prepara para su sorpresivo regreso al ring.

“Tengo la posibilidad de hacer una revancha con John David Jackson. Justo ahora acabo de cerrar con la gente que está aquí en la Argentina. Ya firmamos para que estemos presentes en la velada del regreso de Mike Tyson en noviembre o diciembre si Dios quiere, en Las Vegas”, expresó el ex campeón del mundo de la categoría Mediano.

Castro es de aquellas personas que no se guarda nada cuando tiene que opinar sobre diferentes temas. Y cuando dio las razones para que se produzca su vuelta al cuadrilátero después de 14 años, directamente le apuntó a la falta de figuras en el ámbito internacional.

“Hoy no hay figuras. No están saliendo boxeadores en el mundo. Siempre digo que para ser boxeador se nace, no se hace. Al conocimiento uno le agrega las condiciones. Lamentablemente está pasando eso”.

“Locomotora” ahondó un poco más sobre esa cuestión y dijo que sin dudas, es el peor momento del boxeo mundial.

“Sacando a la pandemia del coronavirus que está afectando a todas las disciplinas, hoy te puedo decir que es el peor momento del boxeo internacional. Hubo etapas que marcaron la diferencia como al principio fueron los casos de Monzón, Ray Sugar Leonard, Thomás Hearns, Marvin Hagler, Pipino Cuevas, Mano de Piedra Durán. Después llegó la era nuestra”.

En este sentido mencionó a los ex campeones mundiales como Julio César Chávez, Juan Martín “Látigo” Coggi, el “Zurdo” Vázquez, el “Gordo” Domínguez y Carlos Salazar, entre otros grandes peleadores que marcaron un camino y que brillaron con luz propia en su momento.

Volviendo al clima y a la expectativa que generó su anuncio al boxeo con 52 años, “Locomotora” avisó que se encuentra en plena etapa de preparación y que sin dudas el ritmo es totalmente distinto al que tenía cuando estaba en su apogeo pugilístico.

“Tengo un gimnasio grande en Temperley y la verdad que ando un poco dolorido porque nunca pensé que iba a volver al gimnasio y a lo que hacía antes cuando tenía 25 o 25 años. Hoy tengo 52 y no es lo mismo. Yo dejé de pelear a los 38 años y desde ahí nunca más. Cuando hago alguna clínica de boxeo hago guantes, pero no más que eso. Físicamente estoy bien. Estoy con 84 kilos y me faltan cinco para bajar a los 79, peso en el que seguramente se hará la pelea con Jackson”.

¿Cómo surgió la idea de volver a toparse con el boxeador nacido en la ciudad de Denver, Estados Unidos?.

“Yo no pedí la pelea con Jackson. A mi me la propusieron y dije que sí. También estaba en vista Roy Jones Jr. que hizo una pelea conmigo y después nunca más me dio la revancha. Me gustaría pelear con Jackson porque a él le gané por nocaut. Con el otro no pude hacerlo”.

Sobre su rival

Jackson también hace rato que está retirado del boxeo y cuando EL LIBERAL le preguntó al “Roña” si estaba al tanto del presente del estadounidense respondió: “No se nada ni tampoco lo averigué. Lo único que me enteré es que es un entrenador que está en Estados Unidos y que cuenta con varios pupilos. Tiene 56 años y yo 52”.

La diferencia de edad puede ser un factor clave para cuando ambos púgiles se enfrenten en Las Vegas, aunque Castro le restó importancia al tema.

“La ventaja solo puede estar físicamente. Jackson tiene un físico privilegiado y es de mucha musculatura. Yo lo que tengo es de gordito de mierda” expresó el ex campeón mundial en medio de las risas.

Para el oriundo de Caleta Olivia, la pelea con Jackson, será el reencuentro con el deporte que lo llevó a la gloria y que le dio la posibilidad de estar entre las grandes figuras del contexto internacional.

“Yo tengo muchas ganas de volver a combatir. Solo hay que ponerse las pilas y más por la bolsa que me dijeron que son tres millones de dólares”.

El largo tiempo que lleva sin calzarse los guantes, sumado a que su regreso se producirá después de la barrera de los 50 años, puede llevar a pensar que el “Roña” atraviesa por una grave crisis económica es por eso que aceptó la propuesta de la empresa promotora Bob Arum.

“No digo que tengo para tirar manteca al techo, pero económicamente yo estoy bien. La circunstancia de la vida me trajo a vivir en Buenos Aires y aquí les compré 7 casas a mis hijos. A los que están en Caleta Olivia les compré 16 casas. Tengo mi hogar, mi auto y compré un terreno para construír una casa más grande. Por suerte estoy bien y no tengo ninguna necesidad”.

Mientras transcurría la charla hablando de diferentes temas, Castro le confió a EL LIBERAL un dato que podría sorprender a más de uno. Si bien no dio a conocer puntualmente de que se trataba, dijo que lo que hará será por la necesidad de la gente.

“Esto no tiene nada que ver con la política. Lo que hago es por la necesidad que tiene la gente. En el centro se ve todo muy lindo, hay que ver a los costados también. Una vez que ganaron, hay que ayudar. Yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Laburé once años para la Secretaría de Deportes de la Nación y cuando llegó Macri (por el ex presidente) me hechó a la mierda”, expresó Castro para reafirmar que no solamente se trata de un púgil rudo y fuerte sino que además dice y siente lo que piensa sin condicionamientos.

Falta determinar aspectos de la reglamentación

¿Bajo qué normas se hará el combate revancha entre “Locomotora” y Jackson?, fue la pregunta que surgió durante la charla con el santacruceño. “La verdad que ese tema lo está manejando la gente que estará a cargo de la organización de la velada. Tampoco sé a cuantos rounds estará pactada la pelea. Lo que sí puedo decir es que el contrato ya está firmado y ahora hay que esperar”.

Luego acotó: “En realidad no me interesa estar bien interiorizado sobre el tema de la organización. Lo único que pienso y quiero ahora es ponerme bien físicamente e ir a pelear. La idea es hacer una buena performance y que la gente pueda disfrutar de un buen espectáculo como aquella vez que le gané a Jackson por nocaut”.