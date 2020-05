Guillermo Aliende: “Sacarle un foul en ataque a Campazzo fue lo máximo”

31/05/2020 - 02:24 Deportivo

Por Daniel Vera

Guillermo Aliende es uno de los tantos jugadores santiagueños que empezaron a construir sueños a corta edad. El básquet es su pasión y hoy lo disfruta plenamente jugando para el Club Ciclista Olímpico de La Banda. Lo hace en la Liga Nacional y con la ilusión siempre de rendir al máximo para ayudar a su equipo.

Como todo base, carga muchas veces la responsabilidad de estar atento a todos los detalles y más aún sabiendo que no puede cometer demasiados errores durante el juego. Goza de la confianza de sus compañeros y cuenta con el handicap de que es nuestro.

Y para dar una muestra de lo que representa el básquet para él, Guillermo recordó una anécdota que jamás olvida.

“Fue en un partido ante Peñarol en el Polideportivo de Mar del Plata. Recuerdo que tenía 16 años en aquel momento y estaba jugando para Olímpico”, dijo el jugador que hoy tiene 22 años.

Pero la situación que lo llevó a memorizar ese partido ante los marplatenses no fue que haya cometido un error ni mucho menos, sino que evitó una jugada que podía ser clave para el rival. Cortó un avance y apelando a la picardía nada menos que ante Facundo Campazzo.

“Me tocó entrar por “Jony” Machuca que se lesionó y que venía jugando muchos minutos. En una defensa, me acuerdo que Facundo Campazzo venía corriendo tan rápido que no sabía qué hacer. Ahí no se me ocurrió otra cosa que quedarme parado para que me choque. La jugada terminó con un foul en ataque. Ahora puedo sacar el pecho porque a esa acción la hice frente al que es hoy uno de los mejores bases del mundo”.

Guillermo recordó, además, que ese año era el último de Campazzo con la camiseta de Peñarol antes de irse a Europa.

La otra historia tiene una cuestión sentimental y emocional. Guillermo reveló todo lo que sintió por dentro cuando le tocó debutar en la Liga Nacional.

“Fue contra Libertad de Sunchales. Tenía 16 años y me acuerdo que literalmente las piernas me temblaban ese día. La verdad que no podía creer que estaba en la cancha. Me tocó ingresar cuando el partido ya estaba definido como generalmente pasa cuando sos juvenil”.

Guillermo admitió que ahora todo es diferente y que asume los partidos con mayor tranquilidad.

“Por ejemplo tuve la posibilidad de competir con gente de experiencia y siempre mantengo la ilusión de hacer las cosas bien”.

Para el final, dejó un párrafo especial y fue cuando Olímpico venció a Quimsa en uno de los clásicos ligueros.

“Fue en el primer clásico del año en Olímpico cuando le ganamos a Quimsa con un doble de Gaskins. Ver a la hinchada gritando me hizo acordar cuando yo era chico e iba a la cancha para verlo a los dos equipos santiagueños en la Liga. Soy un agradecido por vivir esos momentos lindos que me dio el básquet”.l