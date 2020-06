Charly García evoluciona bien y seguirá internado

31/05/2020 - 20:44 Pura Vida

Charly García muestra una buena evolución clínica, “se encuentra en una habitación común y de buen ánimo”, dio negativo el test de coronavirus y seguirá internado “pocos días más” para cumplir tratamiento antibiótico, informó su oficina de prensa.

En el comunicado, el artista aprovechó para agradecer a su médico personal Sebastián Grinspon y al personal del porteño Instituto Argentino del Diagnóstico, en donde es atendido.

Desde el 30 de mayo

“Charly García fue internado el día sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para Covid19 dio resultado negativo”, dice el escrito.

Y continúa: “La evolución clínica es buena. Actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado, para cumplir tratamiento antibiótico”.

El mensaje del creador del Cosquín Rock señaló que se encuentra en su Córdoba natal y concluyó el tuit señalando “Tranquilos y snm” (por las siglas de Say No More) utilizadas por García como santo y seña.

Las escuetas declaraciones de Palazzo salen al cruce de las versiones periodísticas que daban cuenta que Charly estaba internado en una clínica porteña a la que arribó con fiebre alta y dolores en la zona abdominal y donde un primer hisopado descartó un cuadro de coronavirus.

La noticia sobre la internación de Charly con un cuadro de fiebre alta se conoció ayer y, luego de varios trascendidos, el representante José Palazzo tranquilizó a sus seguidores al negar que el artista se hubiera contagiado de coronavirus.

Palazzo, en su cuenta de Twitter, había escrito que la familia del artista roquero “me dijo que no tiene Covid-19 y que está bien”.

Al momento de iniciarse la cuarentena, Charly García evolucionaba de una lesión sufrida por un accidente doméstico por el que tuvo que suspender sus obligaciones, como el regreso en febrero pasado al Cosquín Rock.

El músico y compositor, de 68 años, arrastra un frágil estado de salud desde 2008, pero declinó internarse incluso cuando a fines de enero último sufrió un severo traumatismo de cadera a causa de una caída doméstica y ello lo marginó del Cosquín Rock.

Graciela Borges y el mensaje para Charly: “Rezo por vos, Argentina”

Graciela Borges es muy amiga de Charly García. Al saber de su internación, la prestigiosa actriz del cine argentino le dedicó un mensaje a Charly en su cuenta de Instagram, donde la artista también se mostró sensibilizada por la pandemia de coronavirus y cómo afecta al país.

En el posteo, Borges subió un foto en la que se la ve abrazando al músico. “Recuerdos de Brasil. Mi adorado genio. Te amo. Tiempos felices”, escribió la actriz para su amigo, y luego hizo extensivo su mensaje. “Rezo por vos, Argentina, y que esto pase”, añadió.

La conductora Cristina Pérez fue una de las primeras en dejar un comentario en la publicación. “Sos luz, amiga querida, y todos estamos mandándole amor y fuerzas a Charly” expresó.

Las palabras de Borges hacen mención a “Rezo por vos”, emblemático tema compuesto por García junto a Luis Alberto Spinetta, que forma parte tanto del disco de Charly Parte de la religión, como de Privé, del recordado “Flaco” Spinetta.