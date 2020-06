Cuidado de los ojos durante la pandemia de Covid-19

31/05/2020 - 21:49 Opinión

Nuestro País está atravesando quizás el pico máximo de contagio de la pandemia, y si bien nuestra provincia viene registrando afortunadamente un índice muy bajo de contagios, es importante seguir respetando las rutinas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

Si está visitando el consultorio de su oftalmólogo para una atención ocular de rutina o por una necesidad urgente, puede sentirse nervioso por salir durante la pandemia de coronavirus (Covid-19). Tenga la seguridad de que los oftalmólogos, como todos los profesionales médicos, siguen pautas estrictas de higiene y desinfección.

Nuevos procedimientos para el cuidado ocular de rutina y urgente.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero estamos brindando consejos a seguir para limitar el contacto físico cercano, lo que es clave para ayudar a reducir la propagación del coronavirus. Síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar pueden aparecer de 2 a 14 días después de que una persona está expuesta. Las personas con infecciones graves pueden desarrollar neumonía y morir por esta enfermedad pulmonar.

A medida que las clínicas de atención ocular comienzan gradualmente a programar citas en persona, algunos pueden continuar ofreciendo visitas “virtuales” por teléfono o mediante video chat en una computadora o teléfono inteligente.

Para las citas en persona, el personal tomará varias precauciones para proteger su salud.

Espere cambios en los exámenes y procedimientos de la vista.

Debe usar una máscara para su cita. Si no tiene una máscara, se le puede proporcionar una.

La clínica puede pedirle que espere afuera, o en su automóvil, en lugar de en la sala de espera normal. Esto es para protegerlo a usted, a los otros pacientes y al personal de la oficina de la posible exposición a virus en áreas de espera.

Es probable que la clínica esté restringiendo la cantidad de personas que ingresan. Si no necesita que alguien esté con usted para la cita, no traiga a nadie al edificio con usted.

Su temperatura puede ser verificada al entrar al edificio.

Su oftalmólogo puede usar un protector respiratorio especial de plástico en la máquina de lámpara de hendidura que usan para mirar a los ojos. También usarán una máscara, y también pueden usar guantes, gafas o un protector de plástico sobre sus ojos.

Su médico puede pedirle que espere para hablar hasta después de que se complete su examen de la vista. Luego pueden hablar con usted y responder preguntas cuando puedan estar a una distancia segura de usted.

Se le pedirá que siga ciertas precauciones.

Si tiene tos o fiebre, o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene estos síntomas, debe llamar al consultorio de su médico con anticipación y avisarles. Si su visita no es una emergencia, es posible que deba quedarse en casa.

Si llega enfermo, su médico puede pedirle que regrese a casa. Si tiene un problema que no puede esperar para ser atendido, se le pedirá que espere en una habitación especial lejos de otros pacientes. El personal de la clínica y su médico pueden usar equipo de protección adicional, como batas y guantes.

Si necesita toser o estornudar durante el examen, retírese de la máquina de microscopio con lámpara de hendidura. Entierre su cara en la curva de su brazo o cúbrela con un pañuelo. Lávese las manos con agua y jabón de inmediato.

Los oftalmólogos siempre están disponibles para emergencias oculares.

Recuerde que los oftalmólogos siempre están disponibles para tratar problemas oculares urgentes / de emergencia, administrar inyecciones oculares y brindar atención crítica.

Llame a su oftalmólogo u otro médico lo antes posible en las siguientes situaciones:

Tiene degeneración macular o retinopatía diabética y recibe inyecciones oculares regulares;

Usted nota cambios en su visión (como manchas borrosas, onduladas o en blanco en su campo de visión);

Tiene una lesión en el ojo, aunque parezca leve;

Usted nota nuevos flotadores o destellos en su visión;

De repente pierde algo de visión;

Tiene ojos rojos o dolor en los ojos, especialmente si está asociado con dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

¿Cómo puede el coronavirus afectar sus ojos?

El coronavirus puede propagarse a través de los ojos, al igual que lo hace a través de la boca o la nariz. Cuando alguien que tiene coronavirus tose, estornuda o habla, las partículas de virus pueden rociarse de la boca o la nariz en la cara. Es probable que respire estas pequeñas gotas por la boca o la nariz. Pero las gotas también pueden ingresar a su cuerpo a través de los ojos. También puede infectarse al tocar sus ojos después de tocar algo que tiene el virus.

Es posible que el coronavirus cause una infección en el ojo rosado (conjuntivitis), pero esto es raro. Si tiene ojo rosado, no entre en pánico. Simplemente llame a su oftalmólogo para informarles y seguir sus instrucciones de cuidado. Tenga en cuenta que, si la conjuntivitis es causada por un virus o una bacteria, puede propagarse si alguien toca esa secreción pegajosa o líquida de los ojos o toca objetos contaminados por la secreción. Lávese y desinféctese las manos con frecuencia, y no comparta toallas, tazas o utensilios con otras personas.

Cómo proteger sus ojos y su salud

Proteger sus ojos, así como sus manos, nariz y boca, puede retrasar la propagación del coronavirus. Aquí hay algunas maneras en que puede mantener sus ojos seguros y saludables durante este brote de coronavirus.

Es importante recordar que, aunque existe una gran preocupación por el coronavirus, las precauciones de sentido común pueden reducir significativamente el riesgo de infectarse. Por lo tanto, lávese mucho las manos, siga una buena higiene de las lentes de contacto y evite tocarse o frotarse la nariz, la boca y especialmente los ojos.

1. Si usa lentes de contacto, considere cambiar a anteojos por un tiempo.

No hay evidencia de que el uso de lentes de contacto aumente el riesgo de infección por coronavirus. Pero los usuarios de lentes de contacto tocan sus ojos más que la persona promedio. Considere usar anteojos con más frecuencia, especialmente si tiende a tocarse mucho los ojos cuando los lentes de contacto están en su lugar. La sustitución de anteojos por lentes puede disminuir la irritación y obligarlo a detenerse antes de tocarse el ojo.

2. El uso de anteojos puede agregar una capa de protección.

Las lentes correctivas o las gafas de sol pueden proteger sus ojos de las gotas respiratorias infectadas. Pero tenga en cuenta que no proporcionan el 100% de seguridad. El virus aún puede llegar a sus ojos desde los lados expuestos, la parte superior e inferior de sus anteojos.

3. Abastézcase de recetas de medicamentos para los ojos si puede.

Los expertos aconsejan a los pacientes que se abastezcan de medicamentos críticos, para que tengan lo suficiente para sobrevivir si están en cuarentena o si los suministros se limitan durante un brote. Pero esto puede no ser posible para todos. Si su Obra social le permite obtener más de 1 mes de medicamentos esenciales para los ojos, como gotas para el glaucoma, debe hacerlo. No espere hasta el último minuto para contactar a su farmacia.

4. Evite frotarte los ojos.

Puede ser difícil romper este hábito natural, pero hacerlo reducirá el riesgo de infección. Si siente la necesidad de picar o frotarse los ojos o incluso de ajustarse las gafas, use un pañuelo en lugar de los dedos. Los ojos secos pueden provocar más frotamiento, así que considere agregar gotas humectantes a su rutina ocular. Si tiene que tocarse los ojos por algún motivo, incluso para administrar medicamentos para los ojos, lávese primero las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Luego lávalos nuevamente después de tocarte los ojos.

5. Practique higiene segura y distanciamiento social.

Lávese mucho las manos. Siga una buena higiene de lentes de contacto. Y evite tocarse o frotarse la nariz, la boca y los ojos.