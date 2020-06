El rugby del Lawn Tennis festeja 52º años de vida

31/05/2020 - 23:00 Deportivo

La ovalada del Santiago Lawn Tennis Club está de festejo. En un día como hoy, pero hace 52 años, nacía la idea de crear el espacio para la práctica del rugby en el parque Aguirre, deporte que dio muchísimas satisfacciones.

José Guzmán Olivera, su primer presidente, dijo: “Mi mérito es haber tenido la idea de jugar al rugby. Idea que fue aceptada por muchos muchachos, socios del club y otros que se plegaron a la iniciativa. Lo más sorprendente fue saber que otros 3 grupos también querían jugar. Universidad Católica; Facultada de Ingeniería Forestal, con los ingenieros Piotti y Mario Medina. El club Santiago RC con Rafael Bonacina al frente, Tito Lozzia y Clavo Estofan... todo calzaba. Todo era buenos augurios”, contó.

Para Guzmán Olivera, el premio mayor fue la llegada de Pumitas y Pumas. “Santiago comenzó a hacerse conocer por nuestra idea de jugar y ser muy responsables a la hora de jugar, máxime representando a tamaño club como el nuestro”, recordó.

Enseguida contó un poco los inicios: “A comienzos del ‘68 surge una idea propia, practicar rugby, en nuestro Club SLTC. Y fui invitando a quienes querrían participar de este desconocido juego, pero de gran atracción dentro de los adolescentes. Amigos del club, como Julio C Montenegro; Acho Vidal; David Cerutti; Fernando Filippa; Rodo Scillia, aceptaron integrarse a una Subcomisión dentro de la organización del Club. Le pedí permiso para funcionar al presidente Dr. Francisco López Bustos y al Vice Dr. Antenor Ferreyra. Nos aceptaron de plano. Les interesaba que la juventud invada el club”, aseguró.

Luego, el ex directivo prosiguió: “Ya el tenis no crecía y sólo sus figuras antiguas como el matrimonio Ruiz López, Maico Díaz, Cachola Ordóñez, Lina Elli, que desde los años ‘40 venían batallando torneos con Tucumán y locales, ya medio estancados. La misma natación, la otra subcomisión exitosa, sólo brillaba en el verano. Los López Bustos, Dady Chazarreta, el Dr. Anselmo Luna, Carlitos Figueroa, Toto Muratore, Marmolin Maidana, el Dr. Mariano Paz, el joven Néstor Ick, lucían sus récord en todos los estilos. También Pelota a Paleta y Vasca, era la otra pasión de una juventud ya entrada en años”, contó.

Guzmán Olivera indicó que López Bustos estaba terminando su salón de fiestas y que le dijo que practiquen el rugby, pero que no me pidan que les compre nada. “Bueno, era la realidad del club y todo lo que conseguimos comprar, pelotas y camisetas, salieron de reuniones bailables, rifas, obsequios comerciales. El 1º de junio, sábado, fue nuestro primer día de entrenamiento, entusiasmo y alegría por ese primer contacto con la ovalada. El arquitecto Daniel Cisneros Saavedra se ofreció a entrenarnos y luego vino Guillermo Silveyra Urien, ex Casi, su hermano Puma. Ese mismo año, pero en otras zonas del parque Aguirre, ya entrenaban los futuros equipos de Forestales RC, Santiago RC y La Católica RC conque nacimos cuatrillizos, de madre ovalada y padre con palos sin fin hacia el cielo. Así fuimos tejiendo esta historia del rugby puro en un club que nos abrió las puertas grandes y no lo defraudamos”, cerró.