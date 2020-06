Santiago entra hoy en una nueva fase de la cuarentena con la apertura de bares, restaurantes, pizzerías y heladerías

01/06/2020 - 01:08 Santiago

Santiago del Estero ingresa hoy en una nueva etapa de la cuarentena por el coronavirus, con la apertura de bares, restaurantes, pizzerías y heladerías, en el horario de 9 a 15 y de lunes a sábados. Estos locales deberán respetar estrictos protocolos sanitarios y de distanciamiento social.

Además, a partir de esta semana se ampliará el horario y días de atención al público de las actividades de comercios no esenciales, también de 9 a 15 y de lunes a sábado.

Protocolo

A su vez, el Gobierno de la provincia dio a conocer el protocolo para el funcionamiento de bares, restaurantes, pizzerías y heladerías habilitadas a abrir a partir de hoy. Las condiciones generales sobre las que se sustentará la reapertura de los bares y restaurantes serán tendientes a mantener las medidas de higiene, control de acceso de trabajadores y clientes, así como el uso de equipos de protección personal, quedando sujetos al estricto cumplimiento de las normas implementadas por el Gobierno de la Provincia a través de la autoridad de aplicación, Ministerio de Salud de Santiago del Estero, el que se encuentra habilitado a verificar el resguardo de las normas sanitarias vigentes a efectos de evitar propagación de riesgos y daños a la salud pública. La autoridad sanitaria local, cuando constate la existencia de infracción al cumplimiento de las normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.(Art. 4º- DNU Nº 297/2020). No está permitida bajo ninguna circunstancia la permanencia de menores de 15 años, en los locales dedicados a los rubros de restaurantes, bares, pizzerías y/o heladerías. Se sugiere evitar la concurrencia de adultos mayores de 60 (sesenta) años y/o personas incluidas en los denominados grupos de riesgo. No están permitidos los festejos de cumpleaños, casamientos u otros acontecimientos familiares y/o sociales que impliquen reunión masiva de personas. No está permitida la modalidad de bufet autoservicio. Los restaurantes, bares, pizzerías y heladerías podrán desarrollar sus actividades bajo la modalidad presencial de lunes a sábado inclusive, en el horario de 9 a 15, no pudiendo excederse en los días y horario fijados bajo ninguna circunstancia y/o justificación. Los propietarios y/o personas responsables del local están obligados a procurar que el presente Protocolo de Seguridad Sanitaria para Restaurantes, Bares, Pizzerías y Heladerías, sea exhibido permanentemente en lugares de fácil visualización tanto para el personal que se desempeña a su cargo como para el público concurrente. Los municipios en sus jurisdicciones podrán establecer protocolos especiales y preventivos para el caso de paradores, bares en estaciones de servicios o restaurantes en rutas donde asistan pasajeros o personas en tránsito, para establecer medidas restrictivas y preventivas en la atención a esos clientes.

El ingreso: se recomienda verificar la temperatura de toda persona que ingrese al local, a través de métodos que no impliquen posibles transmisiones (ej. se aconseja contar con sensores de distancia para la determinación de la temperatura corporal). Y en caso detectados con temperatura corporal mayor a 37.5º C y llamar inmediatamente al Sease 107. Separar el área de entrada del área de salida, disponiendo que se realice por distintas puertas independientes o señalizando mediante barreras físicas. Mantener en lo posible siempre abiertas las puertas del establecimiento para evitar contacto con manijas y favorecer la ventilación natural en espacios comunes. Se priorizará el ingreso de clientes que cuenten con reserva previa. En la puerta de acceso se deberá delimitar, en la vereda del local, mediante señalización las distancias a respetar por distanciamiento social. Deberán exhibirse carteles informativos con las normas de higiene y seguridad recomendadas, así como el presente protocolo.

Los comensales: el comensal deberá respetar en todo momento el protocolo sanitario si decide ingresar al local. En caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo para evitar propagación de fluidos. El cliente deberá respetar en todo momento la señalización que el local implemente a los fines de preservar la salud de todos los asistentes Obligación de utilizar el tapabocas a toda persona que circule dentro del establecimiento. Únicamente podrá retirarse el tapabocas al momento de consumir.

Sanitarios: atención especial merecerá el área de sanitarios, debe incrementar la sanitización en manijas, grifos, dispensadores. Los sanitarios contarán con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón). Deberán estar equipados con dispensadores de toallas de papel desechables, prohibiéndose el uso de toallas de material textil.

Vestidores: para el caso de vestidores o casilleros, se deberá contar con señalizaciones o marcas en el piso indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia mínima de 1,5 m entre personas. Contar con zona específica para que los trabajadores depositen su ropa y zapatos de calle, los cuales deberán ser desinfectados con aerosol desinfectante y será diferente a la ropa de trabajo.

Proveedores: el horario de recepción de proveedores será fuera del horario permitido para la atención de comensales, es decir fuera del rango horario que va de 9 a 15. El despacho de mercadería podrá realizarse por la mañana entre las 8 y 9 horas o de 15 a 16 hs. La recepción de proveedores deberá ser organizada en diferentes turnos, a fin de procurar la concurrencia y permanencia de los proveedores en diferentes horarios. Los proveedores deberán respetar las medidas de seguridad en lo que hace a las distancias reglamentarias, ausencia de contacto entre personas y elementos de protección. Los proveedores no podrán ingresar al local, la mercadería se deberá dejar en la puerta y el ingreso de la misma al local deberá ser realizado por personal propio.

Medidas de saneamiento

Los pisos y demás superficies deberán ser higienizados en forma periódica y frecuente con lavandina diluida en agua en la proporción 1/100. De igual modo, las mesas y sillas deberán ser desinfectadas cada vez que se retire un comensal con alcohol al 70 % u otra solución desinfectante, siempre y cuando no cause daños a la indumentaria o pertenencias de sus nuevos ocupantes. En caso de que la mesa cuente con mantel de tela, el mismo deberá ser reemplazado por otro limpio cada vez que se produzca un recambio de comensales.

Además, se podrán utilizar manteles o individuales de material plástico o hule a fin de permitir con facilidad el procedimiento de desinfección. Bajo ninguna circunstancia se utilizarán servilletas de tela, solo está permitido el uso de servilletas de papel y desechables. Los individuales de papel deberán ser desechados con cada intercambio de comensales.

Los espacios cerrados deberán ventilarse al máximo, debiendo permanecer preferentemente abiertas todas las ventanas y puertas, a fin de permitir una mayor circulación del aire. El local deberá disponer con la cantidad suficiente de dispenser de alcohol en gel para ser facilitados toda cada vez que un comensal lo requiera. Los baños deberán contar con dispenser de jabón líquido, secador de manos o toallas de papel descartables. Las puertas, picaportes y pisos de baños, sanitarios y griferías deberán ser desinfectadas en forma permanente, con un intervalo no superior a una hora.