Los orígenes de la Sociología como carrera universitaria en Santiago del Estero

Hoy, 1 de junio, se celebra en Argentina, el Día del Sociólogo. Es oportuno, por ello, a manera de honrar a los varones y mujeres que, en su formación académica y desarrollo profesional, escogieron el camino de la Sociología, recordar los orígenes de esta ciencia y de sus aplicaciones que en Santiago del Estero, se ganaron un lugar en los claustros universitarios.

El 1° de Junio fue instituido como Día del Sociólogo, en homenaje a la primera cátedra de Sociología de nuestro país, dictada por el Dr. Antonio Dellepiane en esa fecha del año 1899 en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

La Sociología es una de las ciencias menos antiguas. Apareció a principios del siglo XIX, primero, de la mano de Henri de Saint-Simon, quien la concebía como la “Fisiología social”, o “Física social”. Luego cobró fuerza por la acción del francés Augusto Comte, convertido en uno de sus principales mentores y por ello llamado el “Padre de la Sociología”. Él afirmaba que hay tres estadios del conocimiento humano: a) el teológico, b) el metafísico (concreto / abstracto) y c) el positivo en el que ubicaba a la Sociología.

Comte consideraba a la Sociología, como la última y la más grande de todas las ciencias. Afirmaba este célebre pensador francés, que la familia tiene un valor particular en el ensamble social, que está dada por naturaleza, y la defiende al extremo de propiciar la prohibición del divorcio. Parte, para ello, del convencimiento de que la sociedad, está formada por familias, no por individuos. Termina afirmando con vehemencia, que el hombre concebido como un individuo aislado es una abstracción que no tiene lugar en la sociedad. Coincide en esto con Aristóteles, quien afirmaba que el hombre es un animal social “zóon politikon” y con los pensadores que sostienen que el núcleo originario de la comunidad social o política es la familia. Además de Comte, contribuyeron al desarrollo mundial de la Sociología, entre otros: Emile Durkheim, Max Weber, Michel Foucault, C. Wright Mills, Vilfredo Pareto, Talcott Parsons y Georg Simmel.

Los inicios de la Sociología en Santiago

Santiago del Estero, es una de las pocas provincias argentinas que cuenta, actualmente, con una carrera universitaria de Sociología, que se dicta en el modo presencial. La desarrolla la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde la década del 80 del siglo pasado. La primera clase de la carrera, se dictó en marzo de 1986. Y, ya con 34 años formando sociólogos y sociólogas, aportando al estudio y conocimiento científico de la realidad social, es la única, de cursado presencial del Noroeste Argentino.

Los antecedentes de la formación universitaria sobre la Sociología, arrancaron muchos años atrás. Fue en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), donde se inició la formación académica de sociólogos. Allí, a fines de la década del 60 del siglo XX, se abrió la primera carrera de Sociología que existió en esta provincia. En esa Universidad, desde pocos años anteriores existía la Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Producidas las primeras promociones de esta carrera, se decidió desdoblarla, abriendo por separado una Licenciatura en Ciencias Políticas y otra en Sociología. Hasta ese giro académico realizado por la UCSE, en Santiago del Estero, no había sociólogos propiamente dichos, con una titulación específica. Sólo habían avanzado sobre la temática, dos abogados santiagueños, los Dres. Julio César Castiglione y Luis A. Lucena. A ellos se sumaba, por sus conocimientos sobre Metodología de la Investigación, adquiridos en el IRFED de París, el Contador Federico Lannes. Las autoridades de la UCSE, confiaron en dos de sus egresados como Licenciados en Ciencias Políticas y Sociales, Rosa Lund de Santillán y el que suscribe esta nota, posteriormente, ambos doctorados en sociología en la UCA, para que nos ocupáramos del armado de las dos nuevas carreras. Así fue que diseñamos el plan curricular de la primera carrera de Licenciatura en Sociología que se abrió en Santiago del Estero a fines de la mencionada década del 60, es decir, hace ya 60 años.

En la UCSE, se me designó Director de la carrera de Sociología y titular de la Cátedra de Sociología General y Sociología de los Pequeños Grupos. En tal carácter, personalmente, en sucesivos viajes a Buenos Aires, convoqué a Sociólogos egresados de la Universidad del Salvador, para dictar algunas de las asignaturas, de esa por entonces, flamante carrera habilitada en Santiago.

Entre los sociólogos de Buenos Aires que dictaron cátedra en Santiago, se destacaron los Licenciados Guillermo Magrassi, especializado en Antropología Social y Horacio Seoane, quien tuvo a su cargo el espacio de Sociología Rural. Posteriormente, los recién llegados, también de Buenos Aires, como sociólogos el Lic. Alberto Tasso, egresado de la UCA, y el Lic. Juan B. Salera, este último santiagueño egresado de la UBA, fueron incorporados al plantel.

Los sociólogos santiagueños, formados en la UCSE, rápidamente ocuparon espacios destacados en el ámbito local. Entre ellos, los Sociólogos/as Natividad Nassif (ex Rectora de la UNSE) Carlos A. Zurita, Director de la Maestría en Ciencias Sociales, y María Mercedes Arce de Vera quien hasta hace poco fue Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNSE. Luego de varias promociones de graduados, la UCSE cerró la carrera de Sociología. La posta formadora de sociólogos la tomó la UNSE, en el año 1986, tarea que lleva cumplida con solvencia durante los 34 años ya transcurridos.

Valga esta resumida memoria de la historia de la llegada de la Sociología a Santiago del Estero y su constante evolución, como homenaje a los Sociólogos santiagueños, en su día.