Hoy: Alejandro Villavicencio, un tirador de enorme jerarquía

1. ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva? (Solo una)

Jugando para Red Star contra Independiente de Jujuy como visitante. Ganamos en el último segundo con un triple mio. Metí 37 puntos. Fue muy emocionante el final. Siempre le aportaba al equipo para ganar.

2. ¿Cuál es tu récord de puntos en un juego?

37 puntos.

3. ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Contra Colón en el torneo local, jugando para Independiente. Me expulsaron, era muy chico, 18 años. Me acuerdo que el técnico era Pedro Moltini y me retó mucho (risas).

4. ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

Tuve varios por las distintas posiciones que jugaba. El más duro fue el “Zurdo” Tarchini, viejo mañoso.

5. ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

Al “Negro” Romano en un amistoso antes del Argentino del 91, terrible tirador. También a varios jugadores aquí en Santiago. Y cuando jugaba en Pico Truncado lo marqué a Mauricio Beltramela, excelente jugador.

6. ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Sí, en Bariloche, cuando perdimos la semifinal por el ascenso por un punto. También, en el Argentino de Juveniles del 91, en Misiones, que perdimos la final. Era un gran equipo de amigos y excelentes personas.

7. ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

Lloré de alegría al salir campeón del argentino del 91.

8. ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Me gusta el rock nacional. Soda Stereo.

9. ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Eduardo Alagastino y el “Negro” Ramallo en sus comienzos en la liga del sur.

10. ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

No, casi nunca, pero les reclamaba mucho a los árbitros, propio de mi carácter (risas).

11. ¿Cuál es o fue el mejor dirigente del básquet santiagueño?

El “Payo” Parnás, el “Gordo” Mackeprang y Julio Lucero, todos excelentes personas.

12. ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego? (dar detalles)

En Pehuenes de Bariloche y en Chilecito, no recuerdo el equipo. Me acuerdo que demoramos en salir de la cancha como dos horas. La gente nos quería comer, encima que habíamos perdido. Fue con Belgrano en la Liga C.

13. ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El de Olímpico de La Banda es el mejor estadio

14. ¿Cuál es la mejor afición?

La de Olímpico es más afectiva.

15. ¿Cuál fue el entrenador del que aprendió más?

Son varios. De todos aprendí un poco. Entre ellos, el Profe “Cacho” Banegas, Ricardo Gerez y “Beto” Acosta, grandes personas.

16. ¿Un entrenador de otro deporte que admire?

Marcelo Gallardo, un gran estratega.

17. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego? (dar detalles)

No, no me gusta salir y desvelarme. Soy muy tranqui.

18. ¿Cuáles fueron los tres mejores jugadores que tuvo como compañeros a lo largo de su carrera deportiva?

Rubén Pikaluk, “Fito” Mansilla y Román Perez.

19. ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

“Angelo” Yocca, Javier Montenegro, “Piturro” Neme, Jorge Mackeprang, “Gabu” Carrera y “Tatú” Small.

20. ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

Las santiagueñas y sobre todo las turcas.

21. ¿Qué recuerda de su primer beso?

Un lindo momento (risas).

22. ¿Cuál es su segundo deporte?

El ciclismo. Me apasiona MTB.

23. ¿Un jugador de otro deporte que admire?

Me encanta Messi.

24. ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Rick Suttle.

25. ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

Del más grande: River, el campeón de América.

26. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

A Alberto Fernández.

27. Imagine que es elegido presidente, ¿cuál sería su primera medida de gobierno?

Sacar los planes sociales y bajar el número de diputados y senadores del país que son un gran gasto innecesario para la nación.

28. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Cortijo, Daniel Herrero, Deck, “Nano” Mansilla y Omar Montes.

29. ¿Tiene alguna anécdota en el básquet?

Y jugando para Olímpico mi hijo Tomás tiró una cadena a la cancha e hizo parar el partido (risas).

30. ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, gracias a Dios tengo tres milagros: Tomás y Ana Laura.