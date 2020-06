Es época de los gérmenes respiratorios y el Covid-19 podría agravar los cuadros

01/06/2020 - 22:09 Santiago

Las bajas temperaturas se hacen sentir en la provincia, y los especialistas advierten a la población sobre la importancia de extremar los cuidados para evitar la aparición de las afecciones respiratorias propias de la estación invernal, sobre todo en tiempos de pandemia.

En los últimos tres meses, el coronavirus se convirtió en una constante amenaza para la salud de todos los ciudadanos y alertan que, en caso de propagarse comunitariamente su contagio, podría incluso, desplazar las enfermedades respiratorias frecuentes.

Así lo determinó la Dra. María Teresa Bertrand Abal, médica infantil, especialista en Neumonología, en diálogo con EL LIBERAL .

La profesional se refirió a la problemática sanitaria mundial y brindó recomendaciones a la comunidad, sobre todo a los niños, para prevenir así los contagios.

“Ahora empieza la época de la aparición de todos los gérmenes respiratorios: del virus del resfrío, de la influenza y del sincicial respiratorio, que es el productor de la bronquiolitis, y todos los demás que no son tan predominantes. Pero no debemos olvidarnos del coronavirus, porque si en Santiago del Estero comenzamos a tener circulación comunitaria del Cóvid-19, lo que se espera es que éste desplace a los otros gérmenes, porque es nuevo. A eso no tenemos que llegar. En el caso que el coronavirus circule comunitariamente, luchará con el virus sincicial respiratorio y con el de la gripe, y muy probablemente gane, porque es un germen nuevo para el que nadie tiene defensas y es por eso que nos tenemos que cuidar tanto”, explicó la Dra. Bertrand.

En cuanto a las afecciones respiratorias propias de la época invernal, sumadas al coronavirus, la profesional dio un panorama de lo que podría presentarse en las próximas semanas.

“Ahora se nos asocian dos situaciones a las que no estamos acostumbrados ni preparados, que son, por un lado, la pandemia por un germen desconocido asociado a la época del año a la que estamos entrando, y por otro, todos los gérmenes respiratorios ya conocidos que vienen junto con el otoño. Entonces, es una época especial porque los niños, que son los grandes vectores de las enfermedades respiratorias, tienen que tener cuidado por los virus normales, pero hay que asociarlos a esta época de pandemia, y reconocer que son “los que mejores la pasan’, ya que son los más resguardados y los menos propensos al contagio”, analizó la especialista, en relación a la población infantil.

Empezaron las consultas, pero muy reducidas

Aunque en menor medida, han comenzado a aparecer los primeros cuadros respiratorios propios de la época de frío.

Según contó la especialista en Neumonología Infantil, “empezaron las consultas pero muy reducidas”.

“No tuvimos ningún caso de influenza; sólo algunos niños con resfríos, fiebres ocasionales y nada más. La verdad que, a nivel respiratorio disminuyeron los casos en relación a esta época del año pasado. Esto tiene que ver con el aislamiento, que impide el contacto con los demás, y con que los días fríos recién comenzaron. No hay que restarle mérito al trabajo de los adultos, que nos están ayudando de una forma muy importante. Ellos resguardan a sus niños tal como dicen las indicaciones y eso permite que los contagios de las afecciones respiratorias no se propaguen”, expresó.

“Estamos un poco más fortalecidos en cuanto a los conocimientos”

La Dra. Bertrand Abal fue positiva en su balance y celebró la adhesión de los santiagueños a las normas de seguridad.

“Nos estamos comportando muy bien y si seguimos así, podrían venir buenos tiempos. Nosotros hemos hecho caso, la cuarentena ha sido temprana; al principio hemos estado con mucha angustia y temor, pero ahora creo que estamos un poco más fortalecidos en cuanto a los conocimientos. Entonces, si Dios quiere y nosotros seguimos comportándonos así, hay una buena visión a futuro, siempre hablando de la realidad en Santiago del Estero”, aseguró la especialista.