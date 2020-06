Anonymous denuncia red de pedofilia, habló de la muerte de Lady Di y destrozó a la OMS y a Donald Trump

01/06/2020 - 22:51 Mundo

Anonymous -el enigmático grupo internacional de ciberactivistas que se ocupa de revelar teorías y supuesta información confidencial y ultra secreta de gobiernos y empresas- volvió en las últimas horas al ruedo con sus declaraciones.

A partir de las protestas surgidas en Estados Unidos por el asesinato del hombre afroamericano George Floyd, la red de ciberactivistas anti sistemas apareció con acusaciones que se convirtieron desde el domingo en trending topic.

En uno de sus videos, Anonymous responsabiliza a la Organización Mundial de la Salud por la pandemia mundial por el Covid -19. Según el grupo, la OMS confió únicamente en la información dada por las autoridades chinas y, por otro lado, asegura que tenía conocimiento del virus desde octubre o noviembre de 2019.

También compartió una serie de informaciones muy delicadas sobre una red internacional de pedofilia que involucran directamente a Donald Trump, más miembros de su familia, Naomi Campbell y al fallecido millonario Jeffrey Epstein -condenado por tráfico y abuso de menores que se suicidó en su celda en prisión.

El archivo compartido se conoce como El pequeño libro negro de Epstein y ya había sido divulgado en 2019.

Siguiendo esa acusación, el grupo declaró que la muerte de Lady Di, el 31 de agosto de 1997, no se debió a un accidente fatal de tránsito, como dice la versión oficial.

Desde la cuenta de OpDeathEaters asegura que la exesposa del Príncipe Carlos habría sido asesinada para que no revelara las conexiones de parte de la familia real británica con una importante red de explotación sexual infantil.

Según la información de la organización, la princesa Diana estaba decidida a exponer públicamente sus descubrimientos.

La aparición de este tipo de contenido en redes sociales, con los hashtag Anonymous y Black Mirror, estuvo en las primeras tendencias durante casi toda la mañana de este domingo.

¿Quiénes son las celebridades denunciadas por pedofilia?

En las últimas horas, los ciber activistas difundieron un largo documento de personalidades involucradas en la lista Epstein de explotación sexual infantil. Con un archivo de 91 páginas, los ciberactivistas denunciaron una larga lista de nombres que habrían sido parte de los delitos sexuales con menores cometidos por el fallecido Jeffrey Epstein.

Se trata de un listado en el que figuran todas las personas que habrían asistido alguna vez a una fiesta en la que Epstein ofrecía a los nenes para actos sexuales.

Entre los acusados por los hacktivistas enmascarados se encuentran Mick Jagger, Naomi Cambell, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Michael Jackson, Elizabeth Hurley, Alex Baldwin y Woody Allen. Si bien la lista no es oficial ni está probado aún la implicación de las personas en el crimen, la acusación se volvió viral.

Anonymous 2020: ¿quiénes son y qué hicieron hasta el momento?

Anonymous prometió dar batalla y está cumpliendo. Tras el asesinato de George Floyd que murió asfixiado por un policía el 25 de mayo -el caso de racismo y violencia que indigna al mundo-, volvieron a la acción después de tres años de silencio.

Luego de la muerte del afroamericano, el grupo de activistas publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que revelaría todos los detalles oscuros del accionar de la policía de Minneápolis, la ciudad en la que tuvo lugar el terrible incidente.

Es que George Floyd no ha sido el único negro que murió por violencia policial: hay alrededor de 183 casos.

“Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran”, dice Anonymous en el video con el que volvieron a la acción.

Luego, advirtió que darán a conocer información sobre crímenes y delitos que tanto el Estado norteamericano como Donald Trump han cometido contra los derechos humanos.

Uno de sus primeras acusaciones en este sentido fue denunciar la participación del presidente de los Estados Unidos en la red de tráfico de niños de Jeffrey Epstein, que “aun está muy activa”, según el grupo.

Anonymous acusó a Donald Trump: “Mataste a Jeffrey Epstein para encubrir tu tráfico de niños y violación”.

¿Qué es Anonymous?

Anonymous es un grupo internacional de ciberactivistas que, como indica su nombre, son anónimos. Realmente hay muy poca información sobre su organigrama y sistema de organización.

A la hora de dar detalles sobre su estructura, lo que siempre destacan es, por el contrario, que no tienen ningún líder y que todos los miembros mantienen un mismo nivel y son tratados de la misma manera.

Su misión es revelar datos e información confidencial y ultrasecreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que dañan y afectan a la sociedad.

¿Cuál es su lema?

Primero, el grupo Anonymous se hizo famoso por la máscara que utilizan, que es similar a la empleada en el film de 2005 “V de Venganza” (“V for Vendetta). Además, han popularizado su objetivo a través del lema “El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos”.

​¿Cuál es su ideología?

Anonymous no está vinculado a ningún partido político ni agrupación. Tampoco tiene una sede conocida. Geográficamente, sus miembros -no se sabe con exactitud cuántos son- están distribuidos alrededor del planeta.

¿Cómo es su accionar?

Anonymous consiguió fama mundial en el escándalo de Wikileaks. En ese momento, se autodeclararon “enemigos” de todos los que le negaron ayuda a Julian Assange. Además, han hackeado múltiples sitio web de instituciones gubernamentales, agencias y otras corporaciones y entidades.