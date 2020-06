¿Se abre una posibilidad para el regreso a los entrenamientos de los equipos?

01/06/2020 - 22:59 Deportivo

Dirigentes de AFA se reunirán el próximo miércoles, de manera virtual, para empezar a programar protocolos sanitarios con el objetivo de volver a los entrenamientos, inicialmente en grupos, a partir del mes próximo, con la meta final del retorno del fútbol en Argentina en principio para septiembre.

El anuncio realizado por el presidente de Lanús y miembro del Comité Ejecutivo de AFA, Nicolás Russo, sobre este encuentro y hacia donde apunta, está intrínsecamente ligado con los vencimientos de los contratos que tendrá lugar el próximo 30 de junio.

Por eso, cuando cada club tenga determinados sus planteles desde el 1 de julio en adelante, se volverá, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo habiliten a entrenar con los protocolos correspondientes.

Pero hasta entonces, y para no arriesgar eventuales lesiones de los futbolistas que están entrenando en sus domicilios por la cuarentena originada en la pandemia de coronavirus, especialmente aquellos a los que precisamente se les vencen sus contratos a fin de mes, es que varios clubes decidieron licenciar a sus planteles durante este mes, tales los casos, por ejemplo, de Boca Juniors y Banfield, entre más.

Como los trabajos online son tutelados por los entrenadores y preparadores físicos, lo que significa regular esas prácticas como ‘normales’, una eventual lesión de un futbolista a punto de terminar su contratación, si demanda un tiempo prolongado de recuperación, hace automáticamente extensiva la prolongación del contrato, algo que no ocurriría estando licenciado.

Es que en el acuerdo alcanzado por AFA con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), se estableció que los contratos podrán renovarse a partir del 1 de julio y como medida excepcional por la situación actual, por seis meses, en vez del año que como mínimo debe tener la contratación.

Claro que esto implica que los jugadores que vayan a quedar libres a fin de mes, si no es intención del club, o de ellos mismos, seguir vinculados, podrán no renovar esos compromisos. Ese acuerdo no contó con muchas voces disonantes aunque en la mayoría de los casos son más perjudicados los futbolistas que las instituciones.

Crece la idea de 30 equipos para el 2022

La supresión de los descensos y como lógica consecuencia el aumento de equipos en primera división provocado por los ascensos para las dos próximas temporadas de la todavía virgen Liga Profesional de Fútbol (LPF), que remite a un campeonato multitudinario como el ideado en sus últimos años por Julio Grondona, vuelve a cobrar entonces visos de realidad, con la posibilidad manifiesta de retornar a los 30 equipos para el certamen de 2022.

Esta chance se reflotó, y emergieron, en las últimas horas, las versiones surgidas hace aproximadamente un mes respecto de la idea de convalidar ahora dos ascensos ‘por escritorio’ desde la Primera Nacional (uno sería San Martín de Tucumán y el otro se determinaría entre Atlanta y Defensores de Belgrano), y jugar un torneo corto que termine a fin de año con dos ascensos más a primera.

De esta manera, habría ya 28 equipos en primera división en 2021, que llegarían a 30, con los ascensos del año próximo, en 2022.