Cavallotti: “Berti es un técnico muy capaz y al club le va a venir muy bien”

01/06/2020 - 23:17 Deportivo

A la hora de elegir a Alfredo Berti como nuevo entrenador del equipo, la dirigencia y el mánager de Central Córdoba tuvieron muchas cosas en cuenta. Y una de ellas fue las opiniones del arquero Maximiliano Cavallotti y el defensor Ismael Quilez, los dos jugadores del plantel que ya tuvieron como DT a Berti.

Cavallotti, que coincidió con el nuevo entrenador ferroviario en Argentinos Juniors (2017/18) le contó a EL LIBERAL las referencias que dio del técnico.

“Alfredo, tanto él como su cuerpo técnico, es humilde, simple, muy buena gente y sobre todo muy trabajador, que está encima del jugador. Le gusta que su equipo sea protagonista. Es un técnico que exige al ciento por ciento y ‘no se casa con nadie’. Tiene una muy buena idea y propuesta de fútbol, es un técnico que le gusta el buen trato de la pelota y tiene un cuerpo técnico bien armadito y muy capaz”, señaló.

Cuando se le preguntó si se lo puede etiquetar como un técnico ofensivo, no dudó en responder: “Sí, es un técnico que le gusta mucho el arco de enfrente. Le gusta más el fútbol ofensivo que defensivo”.

El arquero santafesino fue una de los consultados por la dirigencia de Central Córdoba. “Me pidieron referencias y di lo mismo que te dije a vos, que es un técnico muy capaz y que para mí al club le va a venir muy bien”, contó.

Cavallotti tiene vínculo con Central Córdoba hasta el 30 de junio próximo y quiere quedarse, pero no cree que la llegada de Berti sea garantía de eso.

“Me gustaría seguir por lo que es el club, porque está creciendo, porque está en Primera División y porque se lograron cosas muy importantes en el poco tiempo que lleva en Primera. Me gustaría seguir por eso. Después, obviamente que conozca al cuerpo técnico por ahí es un plus, pero no te garantiza nada. Me gustaría quedarme porque estoy muy cómodo en la institución, es un club que está siempre encima del jugador, que está en crecimiento y la provincia siempre me trató muy bien. Veremos estos días que es lo que pasa”, explicó.

El arquero se expresó también acerca de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre en torno a la vuelta del fútbol. “Creo que el jugador no pensaba que iba a ser tan largo. Tomamos dimensión cuando vimos cómo se complicó todo en Europa y nos cayó la ficha de que era algo grave. Todos queremos volver a nuestras actividades, no solo el jugador de fútbol, pero la salud es primordial. No soy de mirar ni escuchar mucho porque son especulaciones y conjeturas, pero creo que todos están interesados en que se reactive el fútbol lo antes posible”, opinó.

Por último, dijo que no ve viable el retorno de fútbol en provincias libres de coronavirus. “Lo veo difícil. No se si las provincias, o los mismos habitantes, van a querer recibir a gente que está conviviendo con el tema del virus. Lo veo difícil porque es mucho el movimiento que hay que hacer. Yo no creo que se haga, pero en el fútbol nunca se sabe”, manifestó.

Pasa la cuarentena y se entrena en la tranquilidad de su pueblo

Cavallotti es oriundo de Santa Teresa, un pueblo ubicado al sur de Santa Fe que tiene 4.000 habitantes. Pudo irse justo antes de que se decretara la cuarentena obligatoria. Y contó que allá está todo muy controlado.

“En mi pueblo ya está bastante liberado, así que hace un mes que estoy entrenando bastante normal, me refiero con elementos, en cancha de fútbol, así que la voy llevando bastante bien. Al estar controlado el tema acá, lo puedo hacer bastante real al entrenamiento. Está el club de mi pueblo, Olimpia, donde yo comencé a jugar, y me voy a entrenar ahí”, contó.

“Puedo entrenar tanto por la mañana como por la tarde, lo voy manejando. Hay días que hago doble turno. El profe Gaby nos envía una rutina y como tengo una posición distinta a los jugadores de campo, voy viendo también con el profe de arqueros otros ejercicios. Trato de mantenerme lo más activo posible”, agregó.

“Los nenes pueden salir a la plaza, andar en bicicleta, se puede hacer actividad física. Está más liberado todo, obviamente con los recaudos lógicos, pero se puede andar”, amplió sobre la situación de su pueblo.

“El comercio ya tiene horario normal, abren cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde. Con los nenes se puede andar hasta las 16 horas, todos los días. Yo tengo una nena de cuatro años y la llevamos a la plaza, a andar en bicicleta. Está siendo todo más llevadero, me imagino que en Santiago deben estar más estrictos”, concluyó.