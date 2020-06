Tintorelli: “Ojalá se dé la chance de que puedan jugar más equipos”

01/06/2020 - 23:34 Deportivo

Desde Junín, Damián Tintorelli se mostró triste ante el fuerte rumor de que sólo los ocho primeros jueguen la fase final de la Liga Nacional, aunque mantiene la ilusión de que la AdC incluya a más equipos en la definición de la temporada 2019/20.

“Algo escuché. Está bueno que se le pueda dar un final a la liga, pero lamento mucho que sólo sea entre los ocho primeros. Nosotros teníamos partidos por jugar para igualar a todos en la competencia, pero había varios equipos en la misma situación que Olímpico. La verdad que un poco triste, por el tema de no poder estar en ese cierre”, opinó el capitán de Olímpico en diálogo con EL LIBERAL.

“Teníamos la oportunidad de estar ahí entre los ocho. Eso es lo que por ahí te deja ese sabor amargo. Además, la parte linda del torneo son los playoffs. Pero bueno, es una situación de emergencia y por ahí que se tenga que reducir todo para darle un final a la liga sea ésta la manera”, agregó resignado.

“Tinto” mantiene la ilusión de que el rumor no se confirme y la AdC involucre a más equipos (Olímpico quedó décimo). “Ojalá sea así para poder estar en esta instancia, pero bueno... Es un momento bastante complicado. Es todo entendible obviamente. Ojalá que se de esa chance de que puedan estar más equipos o a los equipos que pueden entrar, que están todos prendidos, desde el décimo hasta el primero, puedan darle la misma chance”, explicó.

Consultado acerca de cómo sobrelleva la larga cuarentena, comentó: “En el tema físico se hace lo que se puede. En Junín no se han abierto gimnasios ni canchas. Sigo con los trabajos que nos manda el profe para tratar de no perder tanto la parte física. Y en la parte anímica no se sabe lo que va a pasar, si va a arrancar la competencia o no y es lo que más me tiene preocupado. Si se vuelve, como que va a quedar poco tiempo para una pretemporada. Imaginate que hace casi 80 días que no pisamos una cancha de básquet y la verdad que eso es mucho para todos los jugadores”.

Aspecto físico

Damián siente que en lo físico será difícil recuperar un nivel óptimo. “Yo la verdad que nunca estuve tanto tiempo parado. Cuando termina la temporada, puedo estar sin hacer nada una semana, pero después siempre vuelvo a entrenar. Y ahora, a todos los colegas les pasa lo mismo. Eso me tiene medio preocupado. Pero bueno, hago entrenamientos en casa, en el fondo algunas corridas, la parte de pesas con distintos elementos como para no perder tanto”, comentó.

Por último, el pívot de 38 años aseguró que no está pensando el retiro. “Lo que pasa es que me he sentido bien en estos últimos años físicamente. La verdad que en ningún momento sentí un desgaste o terminé dolorido. Al contrario, cada año que pasa me voy preparando mejor, con muchas ganas. Cuando pierda las ganas de entrenar, ahí es donde uno tiene que pensar en dejar de lado o seguir de otra manera el básquet. Tengo muchas ganas de seguir para la próxima”, explicó.

El capitán expresó su deseo de seguir en el club con el mismo grupo la próxima temporada. “Con el grupo que tenemos este año pasamos momentos malos, pero a los últimos momentos buenos lo hemos disfrutando un montón. Tengo muchas ganas de seguir en Olímpico. Vamos a ver cómo se da. Es una incertidumbre total. Yo trato de hacer mis cosas, entrenar y dejar un poco al margen lo que puede llegar a pasar. Yo sigo entrenando como si la temporada empezaría dentro de un mes. Y si eso no ocurre, seguiré entrenando y me pondré en mejor forma para encarar la temporada que viene”.