Crimen de George Floyd: Donald Trump endureció su postura y confirmó el despliegue de miles de soldados armados

02/06/2020 - 01:44 Mundo

Por Margarita Muñoz. Desde EE.UU. Especial para EL LIBERAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura sobre las protestas en Washington y en el país por el crimen policial de George Floyd. El primer mandatario norteamericano confirmó que desplegará a miles de soldados armados para “dominar la calle”. En un fuerte pronunciamiento, realizado ayer en la Casa Blanca, amenazó con enviar al ejército si los gobernadores no frenaban la espiral de violencia que hay en el país.

Dijo ser un presidente “de la ley y del orden. América necesita creación, no destrucción, seguridad no anarquía, justicia no caos. Esa es nuestra misión y el país siempre gana”, enfatizó.

Habló de “terror doméstico” y remarcó. “Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles para detener los disturbios y los saqueos para poner fin a la destrucción y los incendios provocados y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley”.

El mensaje de Trump fue ayer, en el séptimo día de protesta en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de cuatro policías en Minneapolis, y tras un fin de semana de furia y caos, con marchas, saqueos, destrozos y represión policial en varias ciudades del país, incluida la capital, Washington, que dejó a más de 50 millones de personas bajo órdenes de toque de queda, y llevó al mayor despliegue de tropas de la Guardia Nacional de la historia. Las protestas empezaron en Minneapolis la semana pasada y las escenas de furia y violencia se extendieron a lo largo de Estados Unidos durante el fin de semana. “Tenemos el mejor país del mundo y vamos a mantenerlo a salvo”, agregó.

“Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército de los Estados Unidos y resolveré el problema rápidamente por ellos", amenazó el presidente.

“Una ley y orden. Y eso es lo que es, una ley. Tenemos una hermosa ley. Y una vez que se haya restaurado, y completamente restaurado, los ayudaremos, ayudaremos a sus negocios y ayudaremos a su familia”, expresó.

Obama apoya las protestas

El ex presidente de EE.UU., Barack Obama, expresó su apoyo a los manifestaciones.

“Las protestas representan una frustración genuina y legítima de varias décadas por la incapacidad de reformar prácticas policiales y el sistema penal de justicia en su conjunto”, sostuvo el ex mandatario y agregó que hay que “condenar a los pocos que recurren a la violencia” para protestar.

Y agregó que hay que “condenar a los pocos que recurren a la violencia” para protestar. “Si queremos producir un cambio real, la elección no debe ser entre las protestas y la política, deben ser las dos. Debemos movilizarnos para concientizar y debemos organizarnos y votar para garantizar que elegimos a los candidatos que actuarán sobre esas reformas”, agregó, en referencia al año electoral que atraviesa el país.

Hoy serán los funerales

Pese a que la tensión sigue siendo muy alta en los Estados Unidos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz anunció que hoy se celebrará el funeral para Floyd. “Será un evento importante tanto para la ciudad de Minneapolis como para Minnesota y para la nación poder ver el proceso de celebración de una vida que nos fue arrebatada delante nuestro, una oportunidad de mostrar liderazgo”, aseguró el gobernador en conferencia de prensa.

Murió por asfixia, según la autopsia encargada por la familia

En Minneapolis, la familia de la víctima, George Floyd, presentó los resultados de su propia autopsia que, a contramano de lo que afirmó el informe oficial, concluyó que el hombre de 46 años falleció por “asfixia”. “Si el Departamento de Policía de Minnesota hubiera instituido las reformas que prometió sobre estrangulamientos y formas de restricción, entonces George estaría vivo”, denunció uno de los abogados de la familia Floyd, Ben Crump, durante la conferencia de prensa en la que presentó la autopsia de parte.