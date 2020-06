Cóppola dice que la serie de Diego es pura ficción

02/06/2020 - 20:43 Pura Vida

Hasta el momento, poco se sabe sobre cómo será interpretado cada uno de los personajes que forman parte de “Sueño bendito”, la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona que Amazon pretende estrenar muy pronto, y que ya tiene una segunda entrega confirmada.

Pero en el programa “Intrusos”, Rodrigo Lussich, compartió un adelanto del guión del primer episodio que se centra en aquel enero de 2000, en Punta del Este, cuando Diego estuvo al borde de la muerte a causa de una hipertensión arterial y arritmia ventricular, pero lograron salvarle la vida en el Sanatorio Cantegril.

Esa escena mostraría a Guillermo Coppola, el exmánager del “Diez”, como si no le importara la salud del futbolista.

“Diego no reacciona -comienza el guión, según lo relató Lussich-. Guillermo lo escruta desorientado, ante un Maradona inmóvil. Guillermo gira hacia sus espaldas y descubrimos a través de la ventana a Carlos Ferro. Descansa sobre un sillón y se levanta desgarbado a ver qué pasa, aunque se lo nota poco predispuesto a enfrentar el barro que se ha formado en el césped”.

Y continúa: “Guillermo no tiene opción. Manotea un periódico y se cubre el cabello. Sale dando breves saltos y esquivando charcos, muy concentrado en cuidar unas pantuflas de lujo que lleva puestas. Refunfuñando, Guillermo llega hasta la posición de Diego. Lo encuentra casi inconsciente, respirando con dificultad y entonces lo sacude intentando hacerlo reaccionar”.

Cóppola, atento a lo que veía por televisión se comunicó con el programa Intrusos y se mostró dolido. “Para saber la realidad de las cosas, conmigo jamás se comunicaron. Después yo podría o no haber apoyado... Pero sabiendo que Diego la autorizó (la serie), por supuesto que lo hubiese hecho. Ellos (por Diego y Claudia Villafañe) me dieron mucho y soy muy agradecido, no me puedo olvidar de todo eso”, dijo.

Y quitándole valor, agregó. “No importa, porque es ficción, sino no habría asesino, no existiría El Padrino... Eso no importa. Lo que me importa es que si me hubiesen llamado yo lo hubiese hecho mucho más interesante que la boludez de la pantufla”.

En la serie es interpretado por Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noer.