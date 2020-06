Reconocieron la labor que realizan Bomberos Voluntarios de Añatuya

02/06/2020 - 23:14 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) Ayer se recordó el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios, y en esta ciudad los integrantes de la institución fueron homenajeados, de manera sencilla debido a los protocolos sanitarios vigentes, pero no menos emotiva, porque se recordó además a quienes pasaron por el cuartel local, y ya no están físicamente.

El intendente Héctor Ibañez hizo entrega de placas en reconocimiento de la loable función que cumplen diariamente, al tiempo que les agradeció por su entrega y predisposición, y por arriesgar sus vidas en beneficio de la gente.

El jefe del cuerpo activo, José Néstor Campos, agradeció el gesto y el homenaje en nombre de las mujeres y hombres que integran la institución.

Ayer también un reducido número de vehículos recorrió algunas calles haciendo sonar las sirenas, en señal de que siguen trabajando en beneficio de toda la comunidad.